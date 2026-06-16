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Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27

16 июня, 21:27
1

Во вторник, 16 июня, состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЧ в сезоне-2026/27.

Первые матчи запланированы на 7-8 июля, а ответные – на 14-15 июля.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов
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Спартач80
1781634917
Зенит в основной этап сразу прошёл?
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