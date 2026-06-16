Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27

Во вторник, 16 июня, состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЧ в сезоне-2026/27.
Первые матчи запланированы на 7-8 июля, а ответные – на 14-15 июля.
- «Сабах» (Азербайджан) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс);
- «Флориана» (Мальта) – «Шемрок Роверс» (Ирландия);
- «Флора» (Эстония) – «Иберия 1999» (Грузия);
- «Линкольн» (Гибралтар) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра);
- «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Ларн» (Северная Ирландия);
- «Арарат-Армения» (Армения) – «Рига» (Латвия);
- «Вардар» (Северная Македония) – КуПС (Финляндия);
- «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Дрита» (Косово);
- «МЛ Витебск» (Беларусь) – «Университатя Крайова» (Румыния);
- «Петрокуб» (Молдавия) – «Эгнатия» (Албания);
- «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) – «Левски» (Болгария);
- «Викингур» (Исландия) – «Дьер» (Венгрия);
- «Кайрат» (Казахстан) – «Сутьеска» (Черногория);
- «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Атерт Биссен» (Люксембург).
Источник: сайт УЕФА