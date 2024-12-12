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Северная Ирландия. Премьершип
Команды
Ларн
€ 2 млн
Ларн
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Инвер Парк
Сайт:
http://www.larnefc.com/
Тренер:
Тьернан Линч
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Линкольн» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Линкольн» – «Ларн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Иберия 1999» – «Ларн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
10 августа
«Ларн» – «Иберия 1999»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
3 августа
Трансляция
«Црвена Звезда» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Црвена Звезда» – «Ларн»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Ларн» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026
21 июля
«Ларн» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
20 июля
Трансляция
«Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
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