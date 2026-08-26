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«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:33
Ларн - Линкольн
27 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Ларна»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между североирландским «Ларном» и гибралтарским «Линкольном» пройдет 27 августа 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк». В первой встрече на выезде «Ларн» одержал уверенную победу со счeтом 2:0, и теперь хозяева имеют комфортное преимущество перед ответной игрой. Обе команды подходят к матчу со скромными атакующими показателями: «Ларн» забивает в среднем 0,60 гола за последние пять матчей, а «Линкольн» – всего 0,20. При этом оборона обеих команд пропускает по 1,40 мяча за игру. Сможет ли гибралтарский клуб преодолеть дефицит в два мяча и преподнести сенсацию, или «Ларн» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Ларн» подходит к ответной игре с явным преимуществом после победы в первом матче и с психологическим превосходством. Североирландский клуб забивает в трeх последних очных встречах с «Линкольном», что говорит об уверенности в атаке против этого соперника. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 0,60 гола и пропускают 1,40 – показатели не впечатляют, но против соперника, который забивает всего 0,20 мяча за игру, этого может быть достаточно. В первом матче «Ларн» сумел забить два гола и не пропустить на выезде, и теперь дома они будут действовать ещe увереннее. В чемпионате Северной Ирландии они сыграли вничью с «Колрейном» (0:0), а в квалификации Лиги Европы уступили «Иберии 1999» (1:2, 0:0). Домашняя поддержка и преимущество в два мяча делают «Ларн» фаворитом.

«Линкольн» подходит к ответной игре с задачей отыграть два мяча, но его атакующие показатели вызывают серьeзные сомнения. Гибралтарский клуб забивает в среднем 0,20 гола за последние пять матчей – катастрофическая результативность для любого уровня. При этом оборона гостей также небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. В первом поединке «Линкольн» не сумел забить на своeм поле и пропустил два гола, а теперь вынужден отыгрываться в гостях. В квалификации Лиги Европы они уступили «Омонии» (0:1, 1:1), а в Лиге чемпионов проиграли «Мьелльбю» (0:3, 0:0). Гости будут стремиться хотя бы забить гол престижа, но вряд ли смогут рассчитывать на итоговый успех.

Итоговый вывод: «Ларн» имеет комфортное преимущество, играет на своeм поле и уже доказал, что способен побеждать «Линкольн». Гости испытывают серьeзные проблемы в атаке и вряд ли смогут отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах между командами «Ларн» одержал две победы, «Линкольн» – одну. В текущем сезоне «Ларн» уже выиграл на выезде со счeтом 2:0, а в прошлом розыгрыше Лиги Конференций они также побеждали дома (3:1). Текущая форма «Линкольна» – шесть матчей без побед и крайне низкая результативность, тогда как «Ларн» дома действует увереннее. Это создаeт предпосылки для победы хозяев.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (50%)
6
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
3 : 1
29.08.2024
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
2 : 1
22.08.2024
Ларн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
1
Рохан Фергюсон
ВР
47
Джеймс Симпсон
ЛЗ
3
Мэтт Ридли
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
5
Дэн Бент
ОП
6
Крис Галлахер
ОП
15
Райан Доэрти
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
21
Нано
ЦЗ
66
Julliani Eersteling
ЦЗ
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
8
Манди
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
17
Aly Coulibaly
ЦП
10
Алекс Мула
ЛФ
44
Ману Толедано
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Ларн
16
Jacob Carney
ВР
2
Logan Wallace
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
17
J. Ukek
ЦП
45
Montel Gibson
ЦФ
19
K. O'Hara
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
27
Mark Hamm
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
23
Джо
ОП
4
Nico Pinto
ЦП
5
Габриэль Гарсия
ЦП
32
Факундо Альварес
ЛФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
4-2-2-2
1
Фергюсон
47
Симпсон
3
Ридли
4
Доннелли
23
Косгров
5
Бент
6
Галлахер
15
Доэрти
25
30
Ласти
9
О'Нилл
4-3-3
1
Гарсия
66
3
Рутьенс
6
Лопеш
21
Нано
8
Манди
22
Торилья
17
9
Гомес
44
Толедано
10
Мула
47
Симпсон
22
22
47
Симпсон
МакКендри
17
17
МакКендри
9
О'Нилл
45
45
9
О'Нилл
15
Доэрти
14
14
15
Доэрти
25
7
МакКендри
7
МакКендри
25
22
Торилья
23
23
22
Торилья
8
Манди
5
Гарсия
5
Гарсия
8
Манди
17
32
Альварес
32
Альварес
17
Остались в запасе
Ларн
Линкольн
16
Jacob Carney
ВР
2
Logan Wallace
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
19
K. O'Hara
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
27
Mark Hamm
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
4
Nico Pinto
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
2
Logan Wallace
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
19
K. O'Hara
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
27
Mark Hamm
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
4
Nico Pinto
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Майк МакИлви

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ларна» в основное время. Преимущество после первого матча, домашняя поддержка и катастрофическая атака «Линкольна», который забивает в среднем 0,20 гола за игру, делают североирландский клуб фаворитом. Гости вряд ли смогут отыграть два мяча, учитывая их проблемы в нападении. Рекомендуемая ставка – победа «Ларна» с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Ларном» и «Линкольном» состоится 27 августа 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Ларн» – «Линкольн»: смотреть онлайн.

2.00
Победа «Ларна»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Линкольн Ларн
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