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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Линкольн
Ларн - Линкольн: обзор матча 29 августа 2024
Ларн
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Линкольн
30'
Э. Райан (П)
43'
Э. Райан (П)
83'
Э. Райан
20'
Б. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларн - Линкольн
Желтая карточка
J. Thomson
90'
+4
Замена
O. Devlin
️️️️
Э. Райан
90'
+2
Желтая карточка
Р. Фергюсон
90'
+1
87'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
И. Айю
ГОЛ! 3:1!
Э. Райан
83'
Желтая карточка
L. Ives
66'
Желтая карточка
J. McEneff
52'
Замена
J. McEneff
️️️️
К. Болджер
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Райан
43'
42'
Желтая карточка
Г. Торилья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Райан
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лопеш
Пас отдал
Нано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
2
Шон Вонт
ЦЗ
18
Киан Болджер
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
11
Шон Грэм
ЦП
29
Энди Райан
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
23
Джо
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
18
Тони Гарсия
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Ларн
36
Dylan Graham
ВР
21
Michael Glynn
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
Линкольн
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
4
Николас Позо
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
4-3-4
2
Вонт
18
Болджер
15
23
Косгров
25
6
Галлахер
11
Грэм
29
Райан
30
Ласти
6
1
Фергюсон
3-2-2-2
1
Гарсия
20
Бритто
15
21
Нано
5
Айю
6
Лопеш
18
Гарсия
22
Торилья
9
Гомес
11
Де Барр
29
Райан
34
34
29
Райан
18
Болджер
22
22
18
Болджер
5
Айю
7
Кашаро
7
Кашаро
5
Айю
Остались в запасе
Ларн
Линкольн
36
Dylan Graham
ВР
21
Michael Glynn
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
4
Николас Позо
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
36
Dylan Graham
ВР
21
Michael Glynn
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
Остались в запасе
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
4
Николас Позо
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Ларн - Линкольн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Inver Park, Larne
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