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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Линфилд - Ларн
Линфилд - Ларн: обзор матча 11 апреля 2026
Линфилд
11.04.2026, суббота, 15:00
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
0 : 2
Завершен
Ларн
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Ларн
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
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2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
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2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
«Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
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Линфилд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Линфилд
3 : 1
12.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Линфилд
1 : 2
25.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Линфилд
0 : 3
18.04.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Линфилд
3 : 1
12.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Линфилд
1 : 2
25.04.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Линфилд
0 : 3
18.04.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Линфилд
0 : 2
11.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
07.04.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Линфилд
0 : 2
11.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Ларн
1 : 4
07.04.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Ларн
2 : 0
28.03.2026
Клифтонвилл
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