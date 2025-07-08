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Прогноз на точный счёт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025

08 июля 2025 8:51
Шелбурн - Линфилд
09 июл. 2025, среда 21:45 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Шелбурна»
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9 июля в Дублине на стадионе «Толка Парк» стартует двухматчевое противостояние между ирландским «Шелбурном» и североирландским «Линфилдом». Обе команды подходят к первому раунду квалификации Лиги чемпионов в боевом состоянии. «Шелбурн» завершает плотную серию в рамках национального чемпионата, а «Линфилд» после перерыва уже провeл несколько контрольных матчей и готов к еврокубковым стартам. Обе команды демонстрируют неплохую форму, но обладают разными подходами к организации игры.

«Шелбурн»

«Шелбурн» провeл пятиматчевую серию в чемпионате Ирландии, где сумел набрать 8 очков. В этих матчах команда забила 7 мячей и пропустила 5. Результативность стабильная – в среднем 1.4 гола за игру, однако оборона допускает моменты: в 4 последних матчах команда неизменно пропускает. При этом у коллектива есть характер – ничьи на выезде с «Голуэем» и «Уотерфордом», а также уверенная победа над «Корк Сити» (3:1) показывают, что дома команда может предложить серьeзное сопротивление.

«Линфилд»

Североирландский чемпион готовился к сезону преимущественно через товарищеские матчи. Победа над «Хаверфордвестом» (4:0) стала последней репетицией перед Лигой чемпионов. В 5 последних матчах у «Линфилда» 9 голов и всего 4 пропущенных – 1.8 забитых и 0.8 пропущенных в среднем за игру. Команда надeжна в обороне и почти всегда забивает – в 8 из 10 последних матчей. Это коллектив с опытом еврокубков, умеющий хладнокровно пользоваться моментами, особенно при игре на результат в гостях.

Факты о командах:

«Шелбурн»

  • Забивает в среднем 1.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Победа и две ничьи в 3 последних матчах

«Линфилд»

  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Разгромная победа 4:0 в последней игре

Прогноз на матч «Шелбурн» – «Линфилд»

Ожидается равный и закрытый поединок, где обе команды будут действовать с осторожностью. «Шелбурн» силeн на домашнем поле, но оборонительные ошибки могут стоить дорого. «Линфилд» умеет наказывать за них и почти всегда реализует хотя бы один момент. При этом обе команды вполне способны обменяться голами, но победу, скорее всего, вырвут хозяева, действующие в чуть более боевом игровом ритме.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Шелбурна».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Шелбурна» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Шелбурна» – коэффициент 2.40

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Шелбурна»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Линфилд Шелбурн
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