9 июля в Дублине на стадионе «Толка Парк» стартует двухматчевое противостояние между ирландским «Шелбурном» и североирландским «Линфилдом». Обе команды подходят к первому раунду квалификации Лиги чемпионов в боевом состоянии. «Шелбурн» завершает плотную серию в рамках национального чемпионата, а «Линфилд» после перерыва уже провeл несколько контрольных матчей и готов к еврокубковым стартам. Обе команды демонстрируют неплохую форму, но обладают разными подходами к организации игры.

«Шелбурн»

«Шелбурн» провeл пятиматчевую серию в чемпионате Ирландии, где сумел набрать 8 очков. В этих матчах команда забила 7 мячей и пропустила 5. Результативность стабильная – в среднем 1.4 гола за игру, однако оборона допускает моменты: в 4 последних матчах команда неизменно пропускает. При этом у коллектива есть характер – ничьи на выезде с «Голуэем» и «Уотерфордом», а также уверенная победа над «Корк Сити» (3:1) показывают, что дома команда может предложить серьeзное сопротивление.

«Линфилд»

Североирландский чемпион готовился к сезону преимущественно через товарищеские матчи. Победа над «Хаверфордвестом» (4:0) стала последней репетицией перед Лигой чемпионов. В 5 последних матчах у «Линфилда» 9 голов и всего 4 пропущенных – 1.8 забитых и 0.8 пропущенных в среднем за игру. Команда надeжна в обороне и почти всегда забивает – в 8 из 10 последних матчей. Это коллектив с опытом еврокубков, умеющий хладнокровно пользоваться моментами, особенно при игре на результат в гостях.

Факты о командах:

«Шелбурн»

Забивает в среднем 1.4 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Пропускает в 4 матчах подряд

Победа и две ничьи в 3 последних матчах

«Линфилд»

Забивает в среднем 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Разгромная победа 4:0 в последней игре

Прогноз на матч «Шелбурн» – «Линфилд»

Ожидается равный и закрытый поединок, где обе команды будут действовать с осторожностью. «Шелбурн» силeн на домашнем поле, но оборонительные ошибки могут стоить дорого. «Линфилд» умеет наказывать за них и почти всегда реализует хотя бы один момент. При этом обе команды вполне способны обменяться голами, но победу, скорее всего, вырвут хозяева, действующие в чуть более боевом игровом ритме.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Шелбурна».

Рекомендованные ставки: