Матчей пока что нет

Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч Реал Сосьедад - : - ПСЖ Не начался Бавария - : - Лацио Не начался

Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч Манчестер Сити - : - Копенгаген Не начался Реал - : - РБ Лейпциг Не начался

Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч Арсенал - : - Порту Не начался Барселона - : - Наполи Не начался