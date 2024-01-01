январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
Копенгаген
- : -
Манчестер Сити
Не начался
РБ Лейпциг
- : -
Реал
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
ПСЖ
- : -
Реал Сосьедад
Не начался
Лацио
- : -
Бавария
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
Интер
- : -
Атлетико
Не начался
ПСВ
- : -
Боруссия Д
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
Порту
- : -
Арсенал
Не начался
Наполи
- : -
Барселона
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
ПСЖ
Не начался
Бавария
- : -
Лацио
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
Копенгаген
Не начался
Реал
- : -
РБ Лейпциг
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
Порту
Не начался
Барселона
- : -
Наполи
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
Интер
Не начался
Боруссия Д
- : -
ПСВ
Не начался