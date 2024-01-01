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Футбол онлайн - Лига чемпионов

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Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
13 февраля, 23:00
Копенгаген
- : -
Манчестер Сити
Не начался
П1
11
Х
5.6
П2
1.27
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13 февраля, 23:00
РБ Лейпциг
- : -
Реал
Не начался
П1
3.2
Х
3.8
П2
2.1
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Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
14 февраля, 23:00
ПСЖ
- : -
Реал Сосьедад
Не начался
П1
1.62
Х
4
П2
5.3
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14 февраля, 23:00
Лацио
- : -
Бавария
Не начался
П1
5.9
Х
4.2
П2
1.55
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Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
20 февраля, 23:00
Интер
- : -
Атлетико
Не начался
П1
1.9
Х
3.6
П2
3.95
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20 февраля, 23:00
ПСВ
- : -
Боруссия Д
Не начался
П1
2.1
Х
3.7
П2
3.25
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Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
21 февраля, 23:00
Порту
- : -
Арсенал
Не начался
П1
4.15
Х
3.55
П2
1.88
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21 февраля, 23:00
Наполи
- : -
Барселона
Не начался
П1
2.6
Х
3.6
П2
2.55
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Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
5 марта, 23:00
Реал Сосьедад
- : -
ПСЖ
Не начался
5 марта, 23:00
Бавария
- : -
Лацио
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
6 марта, 23:00
Манчестер Сити
- : -
Копенгаген
Не начался
6 марта, 23:00
Реал
- : -
РБ Лейпциг
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
12 марта, 23:00
Арсенал
- : -
Порту
Не начался
12 марта, 23:00
Барселона
- : -
Наполи
Не начался
Лига чемпионов (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
13 марта, 23:00
Атлетико
- : -
Интер
Не начался
13 марта, 23:00
Боруссия Д
- : -
ПСВ
Не начался
Россия
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