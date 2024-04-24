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Главные новости
25 апреля
16:35
Стал известен покупатель прав на трансляцию Лиги чемпионов в России
6
24 апреля
10:00
В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов
1
22 апреля
22:06
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
21 апреля
00:06
Энрикес предрек России победу в Лиге чемпионов
9
20 апреля
15:00
Анчелотти – о критике оборонительного стиля против «Ман Сити»: «Не видел ни одного грустного фаната «Реала»
1
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Лига чемпионов - матчи
24.04.2024 10:00
В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов
Догадаетесь, о чем речь?
1
18.04.2024 08:15
Самые дорогие трансферы в истории «Манчестер Сити» – все игроки из топ-5 рейтинга до сих пор выступают за команду
Один из футболистов пришел в клуб даже раньше, чем Гвардиола.
16.03.2024 16:20
Вспомним лучший матч в истории Лиги чемпионов – посмотрев его, Роман Абрамович решил купить «Челси»
Великий футбольный вечер на стадионе «Олд Траффорд».
6
07.03.2024 19:15
«Я наполовину русский!» Вратарь по имени Иван играет за суперклуб из Серии А, забивает в Лиге чемпионов и восхищается Львом Яшиным
Мог бы выступать за сборную России.
18
15.11.2023 10:22
Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду
Солидный список легенд.
1
31.10.2023 00:34
⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз
Победа на ЧМ-2022 предопределила все.
18.10.2023 13:00
В Италии новый ужас: игроки Серии А и сборной подозреваются в ставках. Информатор – скандалист, который шантажировал Берлускони
Фабрицио Корона разворошил футбол.
12.10.2023 10:00
Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег
УЕФА внедрил «швейцарскую модель».
29.09.2023 13:14
«Барсу» обвинили во взяточничестве, и это серьезно. Наказания могут быть разные – даже отстранение от футбола (то есть банкротство)
Как защитит себя клуб?
20.09.2023 18:00
В ЛЧ забил вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным
Рассказываем об Иване Проведеле.
20.09.2023 00:20
Невероятный гол вратаря «Лацио» с русскими корнями в ЛЧ на 95-й минуте
Главный момент в карьере Ивана Проведеля!
19.09.2023 10:00
Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды
Составили рейтинг для вас.
1
04.09.2023 16:06
Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА
Расписываем призовые на этот сезон.
2
31.08.2023 20:39
Захарян против кумира, Хвича против «Реала», «Барса» и новая попытка попасть в плей-офф. Главные интриги группового этапа ЛЧ
Нас ждет много классных матчей.
31.08.2023 19:57
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24
Составы всех групп.
20.07.2023 07:00
«Ференцварош» уволил Черчесова: клуб проиграл в отборе в ЛЧ фарерской команде
Официальная информация.
17.07.2023 08:00
Сколько детей у Криштиану Роналду и кто из них станет звездой футбола
Гайд по семье Криштиану.
16.07.2023 14:24
Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
Как много звезд!
10.07.2023 12:35
Кто круче: Месси или Роналду?
Считаем титулы и голы легенд.
3
27.06.2023 17:00
Защитник «Ман Сити» стрелял из пулемета – так он проводит отпуск после требла
Вайб Рубена Диаша.
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