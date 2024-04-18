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    • Самые дорогие трансферы в истории «Манчестер Сити» – все игроки из топ-5 рейтинга до сих пор выступают за команду

    Самые дорогие трансферы в истории «Манчестер Сити» – все игроки из топ-5 рейтинга до сих пор выступают за команду


    2.8
    Голосов: 5
    Сегодня, 08:15
    Один из футболистов пришел в клуб даже раньше, чем Гвардиола.

    «Манчестер Сити» уже давно зарекомендовал себя как клуб, не жалеющий деньги на трансферы. На свой нынешний состав – двадцать полевых игроков и трех вратарей – «Сити» потратили 936 миллионов 200 тысяч евро, таковы данные Transfermarkt. В среднем получается по 40,7 миллиона на каждого футболиста – очень солидные цифры! Интересно, что при такой активности и щедрости клуба по-настоящему больших трансферов в истории действующих чемпионов Англии было не так много. В данном случае я имею в виду не статус или звездность приходящих к команду игроков, а исключительно сумму компенсации, заплаченную за того или иного футболиста. Открываем топ-10 крупнейших трансферов за все годы и видим в списке лишь одного представителя команды Хосепа Гвардиолы. Лишь раз клуб заплатил за новичка больше ста миллионов евро. Ну а вот как выглядит пятерка крупнейших входящих переходов в истории «Ман Сити».

    5. Родри. Сумма трансфера – 70 миллионов евро

    Испанец, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Манчестер Сити» летом 2019-го года. Английский клуб выплатил мадридскому «Атлетико» сумму отступных, прописанную в контракте игрока – те самые 70 миллионов – и выкупил права на Родри. Хавбек в первом же матче за новую команду выиграл титул – «Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Пожалуй, свой самый важный на данный момент гол за команду Родри забил в прошлогоднем финале Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Интер», а испанец стал автором единственного (а значит, и победного) мяча.

    4. Рубен Диаш. Сумма трансфера – 71,6 миллиона евро

    «Ман Сити» активно покупает игроков, а «Бенфика» регулярно и выгодно продает. Иногда интересы двух клубов совпадают. Так получилось и в случае с трансфером Рубена Диаша. Воспитанник португальского клуба переехал в Англию осенью 2020-го года. «Бенфика» получила 68 миллионов сразу, остальную часть «Сити» выплатили позже в виде различных бонусов. Диаш сразу же стал основным игроком команды, спустя год после трансфера центрального защитника выбрали вице-капитаном.

    3. Кевин Де Брюйне. Сумма трансфера – 76 миллионов евро

    Бельгиец остается единственным игроком «Сити», который пришел в команду еще до Хосепа Гвардиолы. Де Брюйне стал игроком клуба в августе 2015-го, покинув немецкий «Вольфсбург». Тогда «Манчестер Сити» тренировал Мануэль Пеллегрини. С английским клубом Кевин выиграл 17 трофеев, в том числе 5 раз становился чемпионом Англии. Де Брюйне – третий в списке лучших бомбардиров в истории клуба, на его счету 101 гол. В рейтинге игроков, которые провели наибольшее количество матчей за команду, хавбек занимает 5 место – у него 373 встречи за «горожан».

    2. Йошко Гвардиол. Сумма трансфера – 90 миллионов евро

    «Гвардиол должен играть в команде Гвардиолы», – эту простую мысль множество раз озвучивали болельщики. Один из самых логичных и ожидаемых для «Манчестер Сити» трансферов случился в августе 2023-го. До перехода в команду хорват играл за «РБ Лейпциг». Гвардиол стал самым дорогим защитником в футбольной истории.

    1. Джек Грилиш. Сумма трансфера – 117,5 миллионов евро

    Грилиш перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы». Трансфер, оформленный в августе 2021-го года, стал рекордным для британского футбола. Вероятно, фанаты «Сити» ждут от техничного хавбека чуть более впечатляющую и результативную игру. Всего в составе команды он провел 120 матчей, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. В списке самых дорогих трансферов в истории футбола Грилиш занимает 8 место.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO, IMAGO/Cody Froggatt/News Images, IMAGO/Conor Molloy/News Images, Conor Molloy / Global look press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 5
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