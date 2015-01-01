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    У него 1 победа в последних семи матчах.

    Угадайте клуб или футболиста РПЛ по рекорду
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    Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту

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    Неймар стал отцом в 19 лет.

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    «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом»

    «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом»

    2:2!

    Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку

    Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку

    Легендарные 2:1 для нашего футбола.

    Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира»

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    Дзюба все еще живет 2018-м. Проблема в том, что все изменилось, но не он

    Колонка Ильи Егорова.

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    Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам
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    Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам

    Сыграйте вместе с «Бомбардиром».

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Зенит18143150:745
    2Спартак М18114342:2037
    3Ростов18105333:2635
    4Динамо М1895434:2132
    5ЦСКА1885530:2029
    6Ахмат1892730:2829
    7Сочи1884629:3228
    8Краснодар1875633:3126
    9Оренбург1881934:4025
    10Урал1864823:3022
    11Крылья Советов1855820:2620
    12Пари НН1854922:3219
    13Локомотив18441023:3516
    14Факел18111622:3414
    15Химки18341117:3713
    16Торпедо М1814139:327
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