Сборная России назвала расширенный состав на мартовские товарищеские матчи: в списке есть Миранчук и Головин
Окончательный состав Карпин озвучит 16 марта.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50:7
|45
|2
|Спартак М
|18
|11
|4
|3
|42:20
|37
|3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33:26
|35
|4
|Динамо М
|18
|9
|5
|4
|34:21
|32
|5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30:20
|29
|6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30:28
|29
|7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29:32
|28
|8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33:31
|26
|9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34:40
|25
|10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23:30
|22
|11
|Крылья Советов
|18
|5
|5
|8
|20:26
|20
|12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22:32
|19
|13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23:35
|16
|14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22:34
|14
|15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17:37
|13
|16
|Торпедо М
|18
|1
|4
|13
|9:32
|7
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Малком
|Зенит
|14
|2
|Писарский (Сычевой)
|Оренбург, Крылья Советов
|14
|3
|Промес
|Спартак
|14
|4
|Чалов
|ЦСКА
|10
|5
|Нобоа
|Сочи
|10
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Соболев
|Спартак
|7
|2
|Промес
|Спартак
|6
|3
|Клаудиньо
|Зенит
|5
|4
|Глушенков
|Крылья Советов, Локомотив
|5
|5
|Сперцян
|Краснодар
|5