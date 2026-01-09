Губерниев – о назначении Карседо в «Спартак»: «Есть нехорошее ощущение»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от работы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«Сколько он проработает? Я не знаю, я же не провидец, он может вообще во второй части все матчи выиграть, возьмeт Кубок России, и все мы скажем: «Вот видите, типун нам на язык».

Поэтому всe равно есть ощущение нехорошее. Приходишь в середине сезона, футболисты не его, сколько времени ему понадобится? И сможет ли он в принципе адаптироваться, там много «но».

Но я не верю, что у него что-то получится в «Спартаке», – cказал Губерниев.