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  • Губерниев – о назначении Карседо в «Спартак»: «Есть нехорошее ощущение»

Губерниев – о назначении Карседо в «Спартак»: «Есть нехорошее ощущение»

9 января, 15:30
21

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от работы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«Сколько он проработает? Я не знаю, я же не провидец, он может вообще во второй части все матчи выиграть, возьмeт Кубок России, и все мы скажем: «Вот видите, типун нам на язык».

Поэтому всe равно есть ощущение нехорошее. Приходишь в середине сезона, футболисты не его, сколько времени ему понадобится? И сможет ли он в принципе адаптироваться, там много «но».

Но я не верю, что у него что-то получится в «Спартаке», – cказал Губерниев.

  • Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (21)
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...уефан
1767962238
...у Губы есть "нехорошее ощущение", что уже давно многим известно, и даже в каком месте эти "ощущения", многие в курсе...
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Project Бабангида
1767962249
лыжная палка в жопе хороших ощущений не добавляет. хотя в случаи с Димой....
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k611
1767962292
Зачем этого профана что то спрашивать. Он в футболе такой же эксперт как Бузова в квантовой физики..
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TOMSON
1767963252
Когда-то же они должны попасть с тренером? Учитывая, что уже лет 10 мимо, почему бы не сейчас?
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nik55
1767968526
тебе вообще вся страна не верит но ты все тявкаешь
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ziborock
1767969470
С нехорошими ощущениями к проктологу!
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andr45
1767969756
ШУТ ГАЗПРОМОВСКИЙ ИЛИ ПРОРОК Х*ЕВ «Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, водопровода, а может, и канализации… . Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться» «Чемпионат» 10.06.2022 Третье место после десятого) При этом, в основу команды составляли РОССИЙСКИЕ игроки) Селихов — 29 игр, Чернов — 24, Джикия — 26, Литвинов — 25, Денисов — 29, Зобнин — 29, Пруцев — 27, Хлусевич — 26, Литвинов — 25 , Соболев — 26, Зиньковский - 28 «Если честно, я не совсем понимаю, где они их всех берут, Ваноли – это вообще кто?» Отвечаю кто это) Завоевал Кубок РФ) «Руководство «Спартака» выглядит посмешищем из‑за своих решений, после отстранения форварда Александра Соболева. Соболев поможет и себе, и команде [«Zénite»]. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле.» Дождался?))
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Good_win_ФКСМ
1767978402
Есть нехорошее ощущение, что слова "губерниев" и "имбецил" - слова синонимы. и я не верю, что этот дебильный клоун сможет когда-то переубедить в обратном....
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