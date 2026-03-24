Реакция Мостового на отставку Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис».
«Друзья, сегодня с утра узнал новость: Гильермо Абаскаль ушел со своего поста. Ох, елки-палки. Говорят, что он сам ушел. Но нам неважно. Главное, чтобы он в «Спартак» опять не вошел!» – сказал Мостовой.
- Сообщалось, что испанский специалист ушел из мексиканской команды по взаимному соглашению с клубом.
- Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.
- Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»