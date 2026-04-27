Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога».
Ведомство приняло решение удовлетворить заявку футболиста в апреле. Весь процесс занял один год.
Теперь с эмблемой «нога бога» Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.
Источник называет товарный знак «нога бога», но не уточняет, зарегистрирован ли он под таким названием.
- В 2025 году представитель игрока Кирилл Брейдо говорил, что Акинфеев регистрирует данный товарный знак для юридической защиты своего образа.
- В игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 в составе сборной России отразил ногой решающий удар в серии послематчевых пенальти с Испанией. Этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть «ногой бога».
- Ранее телеграм-канал «Мутко против» уже публиковал саму заявку Акинфеева, поданную в Роспатент.
Источник: РИА «Новости»