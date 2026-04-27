Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога».

Ведомство приняло решение удовлетворить заявку футболиста в апреле. Весь процесс занял один год.

Теперь с эмблемой «нога бога» Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.

Источник называет товарный знак «нога бога», но не уточняет, зарегистрирован ли он под таким названием.