Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте

27 апреля, 11:55
21

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога».

Ведомство приняло решение удовлетворить заявку футболиста в апреле. Весь процесс занял один год.

Теперь с эмблемой «нога бога» Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.

Источник называет товарный знак «нога бога», но не уточняет, зарегистрирован ли он под таким названием.

  • В 2025 году представитель игрока Кирилл Брейдо говорил, что Акинфеев регистрирует данный товарный знак для юридической защиты своего образа.
  • В игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 в составе сборной России отразил ногой решающий удар в серии послематчевых пенальти с Испанией. Этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть «ногой бога».
  • Ранее телеграм-канал «Мутко против» уже публиковал саму заявку Акинфеева, поданную в Роспатент.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1777284179
А то он первый так сыграл . дебилизм ....
Ответить
ilich55
1777284578
Ну, если Акинфеев зарегистрировал логотип «нога бога», то Дзюбке ничего не остаётся как зарегистрировать "рука рукоблуда"!
Ответить
evgevg13
1777284619
Готовится к пенсии
Ответить
Volrad777
1777284771
Бог??? Как такое вообще можно регистрировать
Ответить
nik55
1777285967
пора голову лечить
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777288199
это убогое говно и так никому не сдалось... кто будет что-то покупать с его позорным лого....
Ответить
Интерес
1777288379
Уже давно, без всяких там "авторских прав" ушлые производители шлёпают майки, кружки и прочую символику,наживаясь на этом. Интересно,как все возбудились, вроде по этой теме почти год назад никто ничего не писал.Дурачки и в РПЦ бегали...Сейчас БОМБАРДА вторую весть выкатит-о придумке "нога бога" от журналюг ...и себя.
Ответить
vick-north-west
1777288660
Патриарх Кирилл (Гундяев) узнав про это, зарегистрировал логотип "Акинфеев, 43 раза горящий в аду"
Ответить
baggio80
1777288836
Да вот только, видать, бог мозгов ему и не дал.
Ответить
Hector вернулся
1777315835
Богохульство
Ответить
