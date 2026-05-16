У Баринова конфликт интересов перед матчем «Локомотив» – ЦСКА

Журналист Дмитрий Иванов оценил ситуацию полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова перед матчем 30-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Цугцванг Баринова.
С одной стороны – есть шанс на медаль, которую он получит в случае, если «Локо» заберет «бронзу».
С другой стороны – дикое желание доказать всем, что без него команда стала хуже. Это чувствуют даже юнцы из ЦСКА», – написал Иванов.
- Баринов в январе перешел из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Дмитрия за ЦСКА 11 матчей (0+0).
- Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится завтра, 17 мая.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Иванова