РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)

«Балтика» на выезде переиграла «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 3-го тура РПЛ.
Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром работал Артeм Чистяков из Азова.
Счет открыл защитник гостей Элдар Чивич, отличившийся уже на 3-й минуте. Нападающий калининградцев Брайан Хиль закрепил преимущество на 81-й минуте.
После трех туров «Балтика» с шестью очками располагается на четвертой строчке таблицы. «Крылья Советов» набрали два балла и идут на десятом месте.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Крылья Советов - Балтика - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Чивич, 3; 0:2 - Б. Хиль, 81.
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Источник: «Бомбардир»