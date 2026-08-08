РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)

«Балтика» на выезде переиграла «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 3-го тура РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром работал Артeм Чистяков из Азова.

Счет открыл защитник гостей Элдар Чивич, отличившийся уже на 3-й минуте. Нападающий калининградцев Брайан Хиль закрепил преимущество на 81-й минуте.

После трех туров «Балтика» с шестью очками располагается на четвертой строчке таблицы. «Крылья Советов» набрали два балла и идут на десятом месте.