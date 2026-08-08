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  • РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)

РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)

8 августа, 17:34
13

«Балтика» на выезде переиграла «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 3-го тура РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром работал Артeм Чистяков из Азова.

Счет открыл защитник гостей Элдар Чивич, отличившийся уже на 3-й минуте. Нападающий калининградцев Брайан Хиль закрепил преимущество на 81-й минуте.

После трех туров «Балтика» с шестью очками располагается на четвертой строчке таблицы. «Крылья Советов» набрали два балла и идут на десятом месте.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Крылья Советов - Балтика - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Чивич, 3; 0:2 - Б. Хиль, 81.
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Крылья Советов
Балтика
Сергей Песьяков
0%
Кирилл Печенин
0%
Доминик Ороз
0%
Сергей Божин
0%
Фернандо Костанца
0%
Максим Витюгов
0%
Михайло Баньяц
0%
Сергей Бабкин
0%
Амар Рахманович
0%
Иван Олейников
0%
Николай Рассказов
0%
Дани Фернандес
0%
Мартин Крамарич
0%
Денис Макаров
0%
Владислав Шитов
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Евгений Латышонок
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Элдар Чивич
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Сергей Варатынов
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Эдуардо Андерсон
0%
Натан Гассама
0%
Мингиян Бевеев
0%
Андрей Мендель
0%
Айман Мурид
0%
Максим Петров
0%
Николай Титков
0%
Чинонсо Оффор
0%
Фахд Муфи
0%
Иван Беликов
0%
Константин Шильцов
0%
Владислав Поспелов
0%
Брайан Хиль
0%
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Комментарии (13)
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1786199758
Без шансов для КС.Могло быть 4-0.Даже-должно было быть.
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Desma
1786199759
Раскатала Балтика "грозу чемпионов" как пацанов.
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paracetamol
1786200296
Балтика будет за медали бороться?
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Просто-333
1786200788
С чувством, с толком, с расстановкой. Молодцы балтийцы!
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рылы
1786201436
в следующем туре балтика примет хрюканов. будет весело, и с визгами) в прошлом сезоне 0:3 отодрали их на открывашке, хряки потом неделю в бачках отсиживались 😄
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Император 1
1786208877
Отлично, не сомневался в Балтике!
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Mixas39
1786214376
Спасибо Балтике за победу⚪️🔵💪
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