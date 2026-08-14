Сборная России назвала первого соперника на сентябрь

Сборная России сыграет с Ираном в Казани 29 сентября.

Матч пройдет на стадионе «Казань Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Точное время начала игры и дата старта продажи билетов будут объявлены позже.