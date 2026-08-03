Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России

Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России

Сегодня, 12:39
2

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

«Кривцов на сегодня лидер в «Краснодаре». Это видно по всему: его уверенность, лeгкость в игре и принятие сложных решений. Думаю, это будет не только лидер «Краснодара», но и национальной команды.

Ничего неожиданного в игре Кривцова нет. Лично мне он нравился во все времена. Даже когда был молодым.

Во-первых, он очень атлетичный. Во-вторых, очень выносливый игрок для своей позиции. Самое важное – он значительно прибавил в технике. С каждым годом становится лучше – это его характеризует», – сказал Сeмин.

  • 23-летний Кривцов в этом сезоне забил 3 гола в 2 матчах за «Краснодар».
  • Полузащитник провел 7 матчей за сборную России, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Еще по теме:
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков 1
Семин оценил неудачный старт «Динамо» при Шварце 1
Реакция Семина на результаты «Локомотива» в новом сезоне 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Краснодар Россия Кривцов Никита Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1785751585
Поддерживаю, Кривцов в этом сезоне хорошо играет.
Ответить
Garrincha58
1785755001
У нас нет сборной каждый сбор всё новые и новые никакой сыгранности и командной игры даже капитаны новые такого не должно быть
Ответить
Главные новости
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
18:17
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
18:10
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
1
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
3
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
3
Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»
16:40
20
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
2
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
Роналду пригласил на свадьбу российского спортсмена
15:52
9
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
1
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
3
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
2
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
5
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
3
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
13
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
5
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
11:49
5
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
11:38
12
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»
11:25
7
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
11:10
1
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
10:59
3
Глушенкова оценили на готовность к переходу в «Реал» или «Барселону»
10:47
3
«Зенит» пока не ведет переговоров по новым контрактам с Мостовым и Глушенковым
10:29
4
Черчесов – об удалении Касинтуры: «Если это красная, то за одну секунду видно»
10:18
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+