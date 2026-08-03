Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

«Кривцов на сегодня лидер в «Краснодаре». Это видно по всему: его уверенность, лeгкость в игре и принятие сложных решений. Думаю, это будет не только лидер «Краснодара», но и национальной команды.

Ничего неожиданного в игре Кривцова нет. Лично мне он нравился во все времена. Даже когда был молодым.

Во-первых, он очень атлетичный. Во-вторых, очень выносливый игрок для своей позиции. Самое важное – он значительно прибавил в технике. С каждым годом становится лучше – это его характеризует», – сказал Сeмин.