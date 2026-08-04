Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026

РФС ведет переговоры о товарищеском матче сборной России с Узбекистаном.
Встреча может пройти осенью.
Сборная Узбекистана, которую возглавляет Фабио Каннаваро, на ЧМ-2026 проиграла 3 матча – Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).
Она занимает в рейтинге ФИФА 60-е место, Россия – 35-е.
- Команды уже играли в товарищеском матче в Ташкенте 20 ноября 2022 года. Встреча закончилась со счетом 0:0.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.