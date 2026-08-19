Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил перспективы Леонида Слуцкого, недавно возглавившего сборную медиафутбола России.

– Леонид Слуцкий смог бы сейчас помочь «Локомотиву», с учетом своего опыта в РПЛ?

– Сейчас он из Китая ушел, и они [«Шанхай Шэньхуа»] две игры подряд выиграли. Вздохнули с облегчением. Нарыдались от счастья и вздохнули. До Медиалиги опуститься – это вообще…

– Это же развлечение, как марки собирать.

– В «Локомотиве» ему делать нечего. Ротенберг никогда в жизни на это не согласится, и никто не согласится. У него единственное место в российском футбол – это знаешь где? В сборной России, вместо Карпина.