Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России

Бывший игрок сборной России Магомед Оздоев не верит в скорое снятие бана с российского футбола.
– Вы еще рассчитываете сыграть в еврокубках за российскую команду?
– Не знаю, сколько я еще планирую выступать. Но не думаю, что в ближайшие два-три года российские команды смогут играть в еврокубках. К сожалению.
– Вы исходите из каких-то разговоров или настроений внутри Европы в период, когда там играли?
– Просто из того, что вижу.
– Как в Греции относятся ко всему этому, если вам доводилось обсуждать данную тему внутри команды и вообще местного сообщества?
– В Греции к нам хорошо относятся. Нет никакого негатива.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года
- Причина – начало СВО.
- В РФС ранее сообщали, что рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»