Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России

Бывший игрок сборной России Магомед Оздоев не верит в скорое снятие бана с российского футбола.

– Вы еще рассчитываете сыграть в еврокубках за российскую команду?

– Не знаю, сколько я еще планирую выступать. Но не думаю, что в ближайшие два-три года российские команды смогут играть в еврокубках. К сожалению.

– Вы исходите из каких-то разговоров или настроений внутри Европы в период, когда там играли?

– Просто из того, что вижу.

– Как в Греции относятся ко всему этому, если вам доводилось обсуждать данную тему внутри команды и вообще местного сообщества?

– В Греции к нам хорошо относятся. Нет никакого негатива.