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  • Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»

Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»

28 августа, 12:09
12

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал об отношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Они вместе работали в московском клубе.

– У нас были абсолютно нормальные отношения. Что касается «доносов» руководству, что им доносить? Валера работал нормально, профессионально. Так что это какие-то выдумки. Что можно сказать: «Валера – плохой тренер»? Он делал абсолютно рабочую историю.

Так бывает: приходит Хаби Алонсо в «Реал» – у него не получается, или Моуринью выигрывает с «Интером» Лигу чемпионов, затем приходит в другую команду – там не получается. Это нормальная тренерская история. У Валеры нормальные футбольные упражнения, есть свое видение футбола, своя схема игры.

– Представим: Карпин уезжает из «Динамо» в сборную России. В это время в клубе ряд игроков выдыхает, при Ролане Гусеве улучшается атмосфера, все хорошо тренируются. Тут Валера возвращается, а атмосфера уже воспринимается не так весело, как с Роланом и без Валеры. Как быть?

– Честно и откровенно: совмещение – неправильная вещь. Думаю, Георгиевич сам это в конечном итоге понял.

Помню одну очень хорошую фразу, которую мне сказал Валерий Георгиевич Газзаев, когда он совмещал: «Запомни, Ролан, раз и навсегда: сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит». И у Газзаева тоже не получилось. Конечно, в этой шкуре надо побыть [чтобы все понять]. Но я представляю состояние: надо переключить голову с клубной работы на сборную – это сложно.

Когда Георгиевич [Валерий Карпин] уезжал в сборную, он оставлял нам программу. Был еще один испанец Борха [Роперо], который показывал все упражнения, а мы с Сергеем [Паршивлюком] просто следили за процессом, подсказывали. Но не было такого, что мы приходили и начинали давать что-то свое.

  • Ролана Гусева утвердили на посту главного тренера «Динамо» 23 декабря 2025 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с 17 ноября после увольнения Валерия Карпина, у которого был помощником.
  • Гусев покинул пост главного тренера «Динамо» 22 мая 2026 года.
  • В 2025 году Карпин совмещал работу главным тренером в московском клубе и сборной России.
  • Валерий Газзаев совмещал работу главным тренером ЦСКА и сборной России в 2002–2003 годах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Газзаев Валерий Карпин Валерий Гусев Ролан
Комментарии (12)
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bset
1787910077
Такую сборную очень сложно совмещать. К Буркина-Фасо нужно усиленно готовиться, разбирать игру. В выбор состава случайным образом, чтобы просто перебрать всех, нужно много усилий потратить. Ну и логистика, конечно. Очень сложно планировать логистику в условиях, когда ты почти все матчи в России проводишь.
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Красногвардейчик
1787910777
«Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» ======================== Это обращение к Дзюбе))) Артём дерзай)
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Бумбраш
1787910778
Сисю и писю в одну руку-это к Галине Рыловне или к слабому мозгу,они в этом мастера
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Willow
1787913902
Не мог не написать, при всем уважении: За хвостом гоняешься, но не поймаешь © Газаев
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NewLife
1787915814
У поляков есть аналог: "всю водку не выпьешь, со всеми женщинами не переспишь, но стараться надо" 😁
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alefreddy
1787917753
забавно все это
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MaxRnD
1787920076
Если бы Слюсарев со своей уголовной шпаной из Чайки нагло не отжали бы у Арташеса команду, то Валера и сейчас бы спокойно тренировал в своё удовольствие Ростов и сборную, и никто бы ему палок в колёса по этому поводу в клубе не вставлял
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mihail200606
1787928575
Ну тут надо понять чью писю и чью сисю ты пытаешься одной рукой взять))
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