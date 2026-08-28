Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал об отношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Они вместе работали в московском клубе.

– У нас были абсолютно нормальные отношения. Что касается «доносов» руководству, что им доносить? Валера работал нормально, профессионально. Так что это какие-то выдумки. Что можно сказать: «Валера – плохой тренер»? Он делал абсолютно рабочую историю.

Так бывает: приходит Хаби Алонсо в «Реал» – у него не получается, или Моуринью выигрывает с «Интером» Лигу чемпионов, затем приходит в другую команду – там не получается. Это нормальная тренерская история. У Валеры нормальные футбольные упражнения, есть свое видение футбола, своя схема игры.

– Представим: Карпин уезжает из «Динамо» в сборную России. В это время в клубе ряд игроков выдыхает, при Ролане Гусеве улучшается атмосфера, все хорошо тренируются. Тут Валера возвращается, а атмосфера уже воспринимается не так весело, как с Роланом и без Валеры. Как быть?

– Честно и откровенно: совмещение – неправильная вещь. Думаю, Георгиевич сам это в конечном итоге понял.

Помню одну очень хорошую фразу, которую мне сказал Валерий Георгиевич Газзаев, когда он совмещал: «Запомни, Ролан, раз и навсегда: сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит». И у Газзаева тоже не получилось. Конечно, в этой шкуре надо побыть [чтобы все понять]. Но я представляю состояние: надо переключить голову с клубной работы на сборную – это сложно.

Когда Георгиевич [Валерий Карпин] уезжал в сборную, он оставлял нам программу. Был еще один испанец Борха [Роперо], который показывал все упражнения, а мы с Сергеем [Паршивлюком] просто следили за процессом, подсказывали. Но не было такого, что мы приходили и начинали давать что-то свое.