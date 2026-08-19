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Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам

19 августа, 20:21

Экс-защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал информацию о том, что он принял ислам.

«Я с огромным уважением отношусь к исламу, и мне приятно видеть, как молится моя жена, но распространяющиеся слухи о моем обращении в ислам не соответствуют действительности», – сказал экс-футболист.

Ранее член Великого национального собрания Турции Али Шахин заявил, что экс-футболист стал мусульманином. Об этом ему якобы рассказал представитель мусульманской общины Бразилии Джихад Хассан Хаммаде.

  • 53-летний Роберто Карлос играл за «Анжи» в 2011–2012 годах, а затем некоторое время входил в тренерский штаб махачкалинцев.
  • В 2015 году бразилец на короткое время возобновлял карьеру в одном из клубов Индии.
  • В составе «Реала» он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Также он выиграл чемпионат мира-2002 со сборной Бразилии.

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Источник: Okaz
Товарищеские матчи. Сборные Испания. Примера Бразилия Анжи Реал Карлос Роберто
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