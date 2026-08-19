Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам

Экс-защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал информацию о том, что он принял ислам.

«Я с огромным уважением отношусь к исламу, и мне приятно видеть, как молится моя жена, но распространяющиеся слухи о моем обращении в ислам не соответствуют действительности», – сказал экс-футболист.

Ранее член Великого национального собрания Турции Али Шахин заявил, что экс-футболист стал мусульманином. Об этом ему якобы рассказал представитель мусульманской общины Бразилии Джихад Хассан Хаммаде.