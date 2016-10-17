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Роберто Карлос
Роберто Карлос
Бразилия
10 апреля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
25 сентября
3
Мостовой раскрыл, кто из звезд мирового футбола поздравил его с 58-летием
22 августа
3
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Видео
Роберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
9
Сердеров: «В «Анжи» я недоумевал, зачем Виллиан вообще приехал в Россию»
2016.10.17 12:51
2
Дзамбротта возглавил «Дели Динамос», сменив Роберто Карлоса
2016.07.05 19:49
1
Бекхэм хочет видеть Роберто Карлоса на посту наставника «Майами»
2016.03.25 20:15
3
Карлос: «Зидан выиграет во главе «Реала» значительные титулы»
2016.01.22 08:12
Роберто Карлос может вернуться в «Реал»
2016.01.12 12:07
3
Карлос: «В один день Неймар может оказаться в «Реале»
2016.01.12 10:10
3
Карлос: «У Зидана есть все необходимое для работы в «Реале»
2016.01.07 08:04
Карлос: «С Зиданом «Реал» будет играть лучше»
2016.01.06 18:02
4
Марсело вышел на третье место в списке легионеров, сыгравших за "Реал" наибольшее количество матчей
2015.12.14 02:00
Р. Карлос вышел на поле в матче чемпионата Индии
2015.11.04 08:59
3
Карлос: «Неймар лучше Месси и Роналду, он получит «Золотой мяч»
2015.10.26 20:59
3
Карлос: «Между Месси и Роналду я выберу Неймара»
2015.09.17 21:14
4
Риисе и Малуда перебираются в Индию
2015.08.25 00:47
Малуда будет играть у Роберто Карлоса
2015.08.23 16:10
2
Роберто Карлос принял индийскую команду
2015.07.05 23:04
15
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