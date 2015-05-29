Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роберто Карлос - статистика

Бразилия
10 апреля 1973 (53)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Акхисар Беледиеспор
16
5
6
5
Сивасспор
11
1
6
4
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Эскишехирспор
1 : 3
29.05.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
25.05.2015
Бурсаспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Ризеспор
3 : 1
18.05.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
1 : 1
14.05.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
09.05.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
04.05.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Коньяспор
2 : 1
26.04.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
20.04.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Акхисар Беледиеспор
3 : 0
05.04.2015
Газиантепспор
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Акхисар Беледиеспор
5 : 1
14.03.2015
Карабюкспор
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Касымпаша
2 : 2
06.03.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Фенербахче
1 : 2
23.02.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Акхисар Беледиеспор
1 : 0
14.02.2015
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Сивасспор
2 : 0
07.02.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
24.01.2015
Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Бурсаспор
3 : 1
03.01.2015
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Фенербахче
4 : 1
12.12.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Сивасспор
1 : 1
08.12.2014
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Сивасспор
1 : 1
07.11.2014
Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бурсаспор
3 : 0
01.11.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Сивасспор
0 : 1
25.10.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Бешикташ
3 : 2
19.10.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Сивасспор
1 : 0
04.10.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Сивасспор
0 : 0
21.09.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
15.09.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Сивасспор
1 : 2
31.08.2014
Газиантепспор
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+