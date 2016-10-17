Сердеров: «В «Анжи» я недоумевал, зачем Виллиан вообще приехал в Россию»

Бывший нападающий ЦСКА и «Анжи» Сердер Сердеров, ныне выступающий за болгарскую «Славию», рассказал о своем пребывании в махачкалинском клубе.

– Из ЦСКА вы перешли в «Анжи». По деньгам сколько выиграли?

– В «Анжи» мой оклад увеличился примерно в два раза. Контракт был небольшой, но в нем были бонусные пункты. За попадание в заявку, выход в основе и забитые мячи получал неплохие премии.

– В команде не было разлада из-за большой разницы в зарплатах между звездами и обычными игроками?

– Да какой разлад может быть?! Это же Это’О, Виллиан. Понятно, что они свои деньги не просто так получают. Мы наоборот радовались, что такие игроки к нам приехали. В «Анжи» были премиальные, которые платили всем. Даже тот, кто попадал в заявку, получал 30%. Возможно, это неправильно, но во многих командах люди болеют против своих конкурентов по позиции. А тут деньги получаешь и всей душой за команду переживаешь.

– Звездный статус Виллиана, Это'О и других игроков ощущался?

– Виллиан у нас был недолго, но я с первой же тренировки недоумевал, зачем он вообще приехал в Россию. Сильный игрок, способный играть в любом клубе мира. Виллиан сто процентов был сильнее Это'О. Но Траоре, Это'О, Буссуфа — все они помогали молодым игрокам. Роберто Карлос вообще раньше казался недостижимой звездой, но когда узнал его как человека, то даже не сразу это осознал. Он очень простой в общении, и над молодежью прикалывался, шутил много. У Карлоса была одна коронка на тренировках. Берет мяч в руки и говорит имя игрока, которому сейчас даст пас. Потом бьет мяч в его сторону, но тот с подкруткой возвращается обратно к нему. Такое невозможно было повторить, а мы все на этот фокус покупались.

– Лезгинку кто-нибудь из легионеров танцевал?

– Роберто Карлос танцевал. А Это'О «Дагестан вперед» всегда пел.

Полностью интервью с Сердеровым можно прочитать здесь.