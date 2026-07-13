Мостовой: «Александр Мостовой не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий о предстоящих полуфиналах чемпионата мира-2026.

– Вы уже определились со своим фаворитом?

– Я определяю фаворитов до начала турнира, все мои фавориты уже в полуфинале. К сожалению, Португалия и Бразилия вылетели. Вылет вторых – случайность, конечно, такое всегда бывает. А Португалия попала на Испанию... Все это лишний раз подчеркивает профессионализм Александра Мостового: он не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни.

В полуфиналах трудно определиться. Испания – моя родная, Франция – один из моих фаворитов, Аргентина – восхищение. В 40 лет Месси валтузит 20-летних пацанов, и кто-то умудряется еще упрекать и критиковать его – это ужас. Плюс Англия, которая со скрипом туда прошла, скрипела с Мексикой, Норвегией, которая ни в чем не уступала. Я болею за Аргентину, чтобы она вышла в финал, а там уже как карта ляжет. Кто выиграет, тот выиграет.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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