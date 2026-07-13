Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в товарищеском матче с «Динамо Мх» (1:1).

«Хороший получился спарринг. В целом, в первом тайме у нас плохо получалась игра, на мой взгляд – не хватало надежности в обороне. А в переходных фазах и в атаке не хватало нам движения, качества в завершении. Второй тайм, на мой взгляд, провели лучше, более активно, с преимуществом: моменты были.

Конечно, не все получалось, но тем не менее, второй тайм провели гораздо активнее. Радует, что при любом статусе матча все хотят побеждать, никто не хочет проигрывать. До последних минут старались свести матч хотя бы к ничьей, что и получилось. За это тоже отдельное спасибо ребятам», – сказал Семак.