На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН

ОМОН зашeл на фанатский сектор «Спартака» во время товарищеского матча с «Локомотивом» из-за зажжeнной пиротехники.
Встреча прошла на «РЖД Арене», счeт – 2:0 в пользу «Локомотива».
- 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET-Суперкубке России. Игра состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.
- «Локомотив» 14 июля проведeт товарищескую встречу с московским ЦСКА.
- По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» финишировал четвeртым, набрав 52 очка. «Локомотив» с 53 баллами занял третью строчку.
Источник: «Чемпионат»