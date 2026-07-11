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На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН

11 июля, 22:13
11

ОМОН зашeл на фанатский сектор «Спартака» во время товарищеского матча с «Локомотивом» из-за зажжeнной пиротехники.

Встреча прошла на «РЖД Арене», счeт – 2:0 в пользу «Локомотива».

  • 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET-Суперкубке России. Игра состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.
  • «Локомотив» 14 июля проведeт товарищескую встречу с московским ЦСКА.
  • По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» финишировал четвeртым, набрав 52 очка. «Локомотив» с 53 баллами занял третью строчку.

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Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (11)
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Император 1
1783797714
Наверное кто-то что-то лишнее сказал)))
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Интерес
1783797870
Вновь посетил ОМОН спартаковское вече :иные вышли вон, а кое-кто - далече...
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vitaliismailov
1783798172
Комментарий скрыт модератором
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рылы
1783799191
Комментарий скрыт модератором
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Томик
1783805674
Какой мудак пиротехнику носит до сих пор? Что за придурки? Я уж думал, что кроме коней идиотов таких в нашем футболе не осталось. И они ещё что-то про фан айди пытаются ротом пукать. Тьфу!
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