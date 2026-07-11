Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»

Московский «Локомотив» обыграл «Спартак» в товарищеском матче со счeтом 2:0.

Встреча прошла на «РЖД Арене». Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счeт на 47-й минуте. Полузащитник Алексей Батраков реализовал пенальти на 63-й минуте и установил окончательный счeт.

18 июля «Спартак» проведeт матч с «Зенитом» в OLIMPBET-Суперкубке России. Игра состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеской игре.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвeртое место. «Локомотив» финишировал третьим с 53 баллами.