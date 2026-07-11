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  • Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»

Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»

Вчера, 21:55
25

Московский «Локомотив» обыграл «Спартак» в товарищеском матче со счeтом 2:0.

Встреча прошла на «РЖД Арене». Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счeт на 47-й минуте. Полузащитник Алексей Батраков реализовал пенальти на 63-й минуте и установил окончательный счeт.

18 июля «Спартак» проведeт матч с «Зенитом» в OLIMPBET-Суперкубке России. Игра состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» 14 июля встретится с московским ЦСКА в товарищеской игре.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвeртое место. «Локомотив» финишировал третьим с 53 баллами.

Товарищеские матчи.
Локомотив - Спартак - 2:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - С. Пиняев, 47; 2:0 - А. Батраков, 63 (с пенальти).
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит
Комментарии (25)
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timon2401
1783796318
Если откинуть условность, что матч был товарищеским, можно смело констатировать, что это самый слабый состав у «Спартака» за последний года… Ну и нет никакой мысли в атаке, и, соответственно, оборона — это полное дно((( Видимо, «Антоха» — это единственное хорошее, что у нас было за последние 10 лет...
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Юбиляр
1783796330
Не смотрю обычно товарищеские матчи, но для этого сделал исключение. Пока Спартак никакой, состав странный и замены опять запоздалые...
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Иван Петров 1986
1783796447
Барко нужно домой отправлять - без него лучше. А так пока все печально. Посмотрим что дальше будет.
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рылы
1783796500
какой позор! хряки все по бачкам уже, рылов не высунут)
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val69
1783796603
Барко домой... Играть толком не будет... Пущай звездует играть за чечевичную похлёбку...
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rash1959
1783796642
После матчей ЧМ конечно увиденное, это унылое овнище. Видимо игроки пересмотрели игр мировых и тоже решили играть в мелкий пас и в касание, но … не хватает для этого НИЧЕГО. Вот и вернулись отечественные постановки пенальти, там на такое внимание даже зрители не обращают, а нас – получите. Ну и в окончании, на ОККЕ комментаторам лучше вообще молчать. Генич придёт научит. Комментарий получился слишком критичным. Но, что увидел, то пою.
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oyabun
1783798347
Матч не смотрел, но понятное дело, результат разочаровывает. И всё же не стоит забывать, что это всего лишь товарняк. Мы не знаем насколько форсирует физподготовку Карседо. Вполне вероятно что на данный момент игроки просто ещё не готовы полностью к официальным играм. И потом, лучше сейчас сделать упор на исправление ошибок, чем победить и почивать на лаврах, типа у нас всё и так хорошо.
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alefreddy
1783801796
да результат не радует
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ySS
1783806007
Надеюсь, в чемпионате возьмём реванш)
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Литейный 4 (returned)
1783845382
Свинарня проиграла? Значит честно судья отработал. Гыгыгы
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