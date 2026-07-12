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Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича

Вчера, 21:01
8

«Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 3:1 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Голы у петербуржцев забили Александр Соболев на 20-й минуте с пенальти, Роман Вега на 61-й и Фелипе Аугусто на 73-й.

У «Црвены Звезды», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, отличился Мохаммед Абу Фани на 81-й.

Товарищеские матчи.
Зенит - Црвена Звезда - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Соболев, 20 (с пенальти); 2:0 - Р. Вега, 61; 3:0 - Ф. Аугусто, 73; 3:1 - М. Абу Фани, 81.
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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Зенит
Комментарии (8)
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рылы
1783879338
позор тарасятнику!
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Цугундeр
1783879495
Сербска- русска беговица, чтоб не взмокли ягодицы.) Эракович рвал газон, Джон Иваныч удивил здравым умыслом. Про Соболя и говорить нечего. Просто Велик.)
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Император 1
1783880583
Поздравляю Зенит с победой.
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FROLL007
1783883970
Станковичу не привыкать получать от Зенита полную авоську. Гыгыгы
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Айболид
1783892208
Нормуль сходил . И с мясо-сербскими переклички неплохи были . И без всяких е.б.е.л.е.й.с.к.и.х зыпырыфов .
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