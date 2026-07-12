Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича

«Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 3:1 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Голы у петербуржцев забили Александр Соболев на 20-й минуте с пенальти, Роман Вега на 61-й и Фелипе Аугусто на 73-й.

У «Црвены Звезды», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, отличился Мохаммед Абу Фани на 81-й.