Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича

«Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 3:1 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
Голы у петербуржцев забили Александр Соболев на 20-й минуте с пенальти, Роман Вега на 61-й и Фелипе Аугусто на 73-й.
У «Црвены Звезды», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, отличился Мохаммед Абу Фани на 81-й.
Товарищеские матчи.
Зенит - Црвена Звезда - 3:1 (1:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Соболев, 20 (с пенальти); 2:0 - Р. Вега, 61; 3:0 - Ф. Аугусто, 73; 3:1 - М. Абу Фани, 81.
Источник: «Бомбардир»