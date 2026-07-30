Ибрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0

«Бавария» разгромила любительский «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче – 15:0.

По два мяча забили Фелипе Чавес, Ариджон Ибрагимович, Майкон Кардозо и Арминдо Зиб. По одному голу оформили Филип Павич, Жоау Палинья, Бара Ндиайе, Бастиан Ассомо, Александар Павлович, Йозуа Киммих и Скендер Нурай.

Встреча прошла в рамках подготовки мюнхенцев к новому сезону. Далее команда Венсана Компани, главного тренера «Баварии», сыграет с корейским «Чеджу» (4 августа), «Астон Виллой» (7 августа) и «Лейпцигом» (15 августа).