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Ибрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0

30 июля, 22:54
1

«Бавария» разгромила любительский «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче – 15:0.

По два мяча забили Фелипе Чавес, Ариджон Ибрагимович, Майкон Кардозо и Арминдо Зиб. По одному голу оформили Филип Павич, Жоау Палинья, Бара Ндиайе, Бастиан Ассомо, Александар Павлович, Йозуа Киммих и Скендер Нурай.

Встреча прошла в рамках подготовки мюнхенцев к новому сезону. Далее команда Венсана Компани, главного тренера «Баварии», сыграет с корейским «Чеджу» (4 августа), «Астон Виллой» (7 августа) и «Лейпцигом» (15 августа).

  • «Баварии» предстоит защита титула в Бундеслиге.
  • Сезон стартует в августе.
  • Мюнхенцы – самый титулованный клуб в Германии.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Товарищеские матчи Бавария Ибрагимович Ариджон
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