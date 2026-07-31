УЕФА готовит бойкот ЧМ, новые претенденты на Головина, кандидат на замену Инфантино и другие новости

Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал».

Бориско отказался от предложения из Франции ради ЦСКА.

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Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА.

Тренер «Рубина» прокомментировал трансфер Даку в «Спартак».

Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа.

На Головина появились новые претенденты.

Все страны УЕФА бойкотируют ЧМ-2030, если права продадут частникам.

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УЕФА приготовил план своего ЧМ.