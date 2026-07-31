Мнение Романцева о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на желание нападающего Артема Дзюбы вернуться в клуб.

– В матче с «Родиной» авторами всех забитых «Спартаком» мячей стали полузащитники Маркиньос, Мартинс и Пруцев. Удивляет, что Карседо часто играет без номинальных форвардов? Как думаете, Олег Иванович, мог бы в этой ситуации пригодиться Дзюба, о котором до сезона уже говорил спортивный директор Кахигао, – или приход Артема не очень понравится болельщикам?

– Я уже говорил, что мне не совсем удобно давать советы руководителям «Спартака», а тем более его тренерам. Действительно, на данный момент полузащита – главная ударная сила нашей команды. И Карседо делает ставку в игре именно на эту линию. Кстати, такой вариант в традициях «Спартака». Да и я отдавал ему предпочтение. Благо ребята в этой линии были как на подбор – Черенков, Кульков, Шалимов, Мостовой, Кузнецов, Пасулько! С ними свое первое тренерское золото в 1989-м и выиграл...

Что касается Дзюбы, что бы о нем ни говорили, мне он всегда нравился. Прежде всего игрой, нестандартностью решений, отношением к делу и, конечно, характером настоящего бойца. Да, Артем не молод. Но я считаю, что и сейчас он мог бы принести пользу любой команде. Правда, не знаю, насколько готов для этого.

Время показало: когда требовалось, Дзюба сжимал кулаки и шел в бой. Вспомните, сколько было противников его приглашения в сборную на домашний чемпионат мира. Но Черчесов, махнув на все рукой, взял Артема, и команда получила лидера. А опасения насчет того, как отнесутся к его приходу спартаковские болельщики, думаю, преувеличены. И волны недовольства это не вызовет, ведь они понимают, что это делается в интересах клуба. А все остальное – уже история. Вспоминаю в своей команде коренных зенитовцев Диму Радченко и Сергея Дмитриева, светлая ему память, чей сын сейчас выходит на поле в красно-белой футболке. Оба верой и правдой служили «Спартаку», бились за него, чтили традиции клуба, были в нем своими. И никто не вспоминал, откуда они пришли.

А пока до закрытия трансферного окна еще целый месяц, шаги по усилению команд продолжают вестись. Наверняка «Спартак» здесь не исключение. И август для него получится особенно жарким. 9 августа он примет «Краснодар», а две недели спустя к нему в гости прибудет и «Зенит». Вот после этого и можно будет прикинуть, насколько реально светлое завтра того «Спартака», который так обнадежил нас на старте.