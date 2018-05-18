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Олег Романцев
Олег Романцев
Россия
4 января 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Романцев – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Боюсь сглазить»
13 октября
1
Романцев объяснил, за что нужно уважать Дзюбу
7 октября
Романцев отреагировал на возобновление тренерской карьеры Аленичевым
6 октября
Романцев – о бывшем тренере РПЛ: «Почему человеку распахнули дверь в российский футбол?»
6 октября
3
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
4 октября
15
Романцеву присвоят почетное звание
3 октября
2
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
2 сентября
20
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Мнение Романцева о возвращении Дзюбы в «Спартак»
31 июля
3
Романцев заявил, что Испания на ЧМ-2026 напомнила ему «Спартак» 90-х
30 июля
2
Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым
28 июня
8
Романцев ответил Тихонову, который не верит в назначение в «Спартак»
6 июня
4
Романцев высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
6 июня
23
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня
Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века
1 июня
8
Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак
18 мая
18
Романцев оценил чемпионскую гонку между «Краснодаром» и «Зенитом»
30 апреля
2
«Спартак» при Карседо набирает 2,08 очка – лишь у одного тренера было столько же
28 апреля
34
Романцев сформулировал, чего «Спартаку» не хватило для еврокубкового трофея
19 апреля
3
Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»
16 апреля
26
Романцев встал на защиту Карпина: «Пытаются проверить на прочность его нервы»
3 апреля
18
Романцев не поверил словам Карпина про «Спартак»
3 апреля
21
Романцев прокомментировал поведение Талалаева в концовке матча «Балтика» – ЦСКА
2 апреля
16
Романцев – о Соболеве: «Я бы отправил весельчака в дубль»
2 апреля
5
Романцев покаялся за решение по Аршавину, принятое 24 года назад
12 марта
8
Карседо повторил два достижения Романцева
9 марта
6
Романцев изменил отношение к ВАР
2 марта
7
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева
27 февраля
5
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
18 февраля
3
Топ-3 лучших тренера в истории РПЛ по версии Радимова
13 февраля
9
1
2
3
4
5
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02:03
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