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Олег Романцев
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20:38
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Олег Романцев
Тренер
Имя
Олег
Отчество
Иванович
Фамилия
Романцев
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 января 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Спартак
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
06.04.2003
ЦСКА
3 : 2
Спартак
25.05.2003
Спартак
2 : 1
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21
10 февраля
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09:00
Карпин сравнил Романцева с Гвардиолой
2
30 января
23:39
Романцев: «Азия – темный лес. Хотя Карпина я понимаю – на его месте поехал бы хоть в Африку, лишь бы играть»
3
21:39
«Прошел огонь и воду, а на медных трубах споткнулся». Романцев – о Кокорине
1
19:19
Романцев: «Левандовски навсегда запятнал свое футбольное имя»
20
17:56
Романцев: «Сантос невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит»
7
16:59
Романцев охарактеризовал Дзюбу и Глушакова
5
27 января
19:21
Кечинов: «Романцев и сейчас был бы успешен в РПЛ»
1
24 января
11:59
«Футбол красивый, но не романцевский». Ананидзе – о «Спартаке» Абаскаля
23 января
08:08
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2
22 января
23:23
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4
21:36
«Посмотрите на титулы». Виктор Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола
10
14:22
«Многие со мной согласятся». Павлюченко назвал лучшего российского тренера
4
21 января
17:58
Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России
14
9 января
11:42
Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров
2
6 января
00:21
Романцев: «Марадона, Месси, Роналду – гении. Они имеют право вести себя не как все»
3
5 января
21:25
«Не вижу ни одного аргумента». Романцев против ухода РФС в Азию
5
4 января
17:56
Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Всю мерзость перечеркнул роскошный финал»
22
14:57
Романцев: «На могиле Старостина прошу у него прощения»
1
23 декабря 2022
13:35
«Не спешите его хоронить». Романцев – о Роналду
5
22 декабря 2022
19:38
Романцев: «Я категорически против перехода российского футбола в Азию»
3
18:55
Романцев: «Поляки хотели пролезть на ЧМ-2022 через задний проход – и так в нем и остались»
10
2 декабря 2022
08:55
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8
28 ноября 2022
21:40
Романцев: «Сегодняшний «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту»
15
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10.03.2023 13:18
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
Новый выпуск ретро-сериала «Бомбардира».
24.02.2023 13:19
Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал
Первая часть сериала «Бомбардира».
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Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
05.11.2021 10:37
История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
Величие, которое стало драмой. Гений, который не раскрылся до конца.
02.03.2021 14:05
Романцев попал в больницу с инфарктом. Перенес операцию и шутит о рекордах: «Лежу под шестью капельницами»
Все подробности по его состоянию.
05.08.2020 12:09
Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ
Самые успешные тренеры, лучшие дебютанты, пенальтисты, рекордсмены по карточкам.
11
14.07.2020 22:39
Худший сезон «Спартака» – сейчас или в 2003 году? Они во многом похожи
Молодые звезды, молодые тренеры, жалобы на судей и ужасные результаты.
12
08.10.2019 21:21
«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
Расклады и воспоминания.
16.04.2019 10:15
Ночи расшифровок, посиделки на кухне, борщ в Тарасовке – так создаются автобиографии
Рассказывает соавтор книг Мостового и Романцева.
05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
06.12.2017 21:00
«Спартак» уже бил «Ливерпуль» на «Энфилде». Так бы и сегодня
Не получилось.
32
17.05.2017 20:00
Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня
Смолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
26.02.2017 22:00
Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико». Романцев предрекает чемпионство «Спартаку». Дайджест событий дня
Доннарумма может переехать в Манчестер. Кейн обошел Дрогба по количеству хет-триков. Романцев уверен в том, что «Спартак» возьмет золото. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
8
04.01.2017 16:00
Разгром «Арсенала», победа над французами и другие суперматчи Романцева-тренера
Сегодня день рождения у Олега Романцева – самого титулованного тренера в истории российского футбола. «Бомбардир» вспоминает яркие победы «Спартака» и сборной России под его руководством.
11
28.10.2016 21:00
Фаны «Зенита» написали петицию против Лодыгина. Погребняк получает 140 миллионов в год. Дайджест событий дня
Судье матча «Анжи» – «Зенит» поставили низкую оценку. Романцев отверг возможность пообщаться с Каррерой. Промес, Зе Луиш и Глушаков по-прежнему не готовы к дерби. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
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08.02.2017 08:57
«Стоптанная туфля» Романцева.
История о всеми любимом и прекрасном игроке Андрее Тихонове.
05.06.2016 00:08
Триумф на «Стад де Франс»: историческая победа сборной России
5 июня 1999 года сборная России совершила чудо: не только обыграла сборную Франции, но и вернула любовь болельщиков к команде.
29.03.2016 17:30
Перед матчем Франция – Россия: цифры и факты
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» представляет статистическую выкладку перед предстоящим товарищеским матчем.
2
05.02.2016 15:53
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Эрудит-тест для болельщиков сборной России от "Футбол в стиле Ретро".
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