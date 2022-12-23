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    Олег Романцев

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Иванович
    Фамилия Романцев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 января 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.04.2003 ЦСКА 3 : 2 Спартак
    25.05.2003 Спартак 2 : 1 Динамо
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