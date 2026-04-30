Романцев оценил чемпионскую гонку между «Краснодаром» и «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от заключительных туров РПЛ-2025/26 в контексте борьбы за чемпионство.

«Краснодар» после 27 туров лидирует в Премьер-лиге, опережая «Зенит» на 1 очко.

Южанам осталось сыграть с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».

Петербуржцам предстоит встретиться с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

– До окончания чемпионата осталось три тура. Как оцените шансы «Зенита», чей календарь еще недавно казался более легким, и «Краснодара», у которого еще остался Кубок? То есть «Зенит» получил возможность сосредоточиться только на борьбе за золото – считаете, это действительно может помочь Питеру вернуть чемпионство?

– Что касается более простого календаря «Зенита», то за три тура до конца, где каждый матч сродни финалу, опасен любой соперник.

Наверняка забуксовавший по весне ЦСКА в попытке зацепиться за третье место даст бой «Зениту». «Сочи» костьми ляжет, чтобы попасть в стыки, а для «Ростова» очки – возможность избежать их.

Для «Краснодара» же вряд ли окажутся легкой прогулкой встречи с «Акроном» и «Оренбургом», решающими вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге. Да и выезд к московскому «Динамо» потребует максимальной отдачи. Ведь есть вероятность, что именно от результата этого матча и будет зависеть то, кому достанется золото.

Если, конечно, к тому моменту кто-то из претендентов не оступится. А в ситуациях, где у тебя нет права на ошибку, многое решают выдержка и вера в себя.

Мне кажется, что здесь у «Краснодара» есть некоторое психологическое преимущество. Конечно, южане хотят и делают все, чтобы вновь подарить своим землякам незабываемый праздник. Но не испытывают того давления, под которым заканчивал прошлый сезон «Зенит», когда в год столетия Питер ждал от него только победы.

А теперь пришла пора возвращать долги. И фанаты вновь требуют только чемпионского финиша. Что накладывает на команду Семака особую ответственность, может сковывать игроков, рождать излишнюю нервозность и боязнь ошибиться.

Вероятно, поэтому после выигранного матча в Каспийске было отмечено, что «Зенит» проводил его в эконом-режиме. Хотя в следующем, с «Ахматом», питерцы уже выглядели легкими, мобильными. И уже в первом тайме, забив за три минуты пару голов, решили вопрос с победой.

«Краснодар» же сейчас на ходу, не сорит очками и дважды подряд одержал волевые победы над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

Что касается дополнительной нагрузки в борьбе за Кубок, то она повышает риск получения травм. А потеря чемпионом кого-то из лидеров может сказаться на его игровой мощи. Ведь на нынешней скамейке Мусаев вряд ли найдет равноценную замену Кордобе, Сперцяну, Кривцову, Черникову или Тормене.