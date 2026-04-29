Итальянский журналист рассказал, есть ли у «Интера» интерес к Глебову

Журналист из Италии Лука Бендони подтвердил, что вингер ЦСКА Кирилл Глебов входит в сферу интересов «Интера».

«Интер» действительно занимается поиском молодых футболистов, поэтому Глебов входит в сферу интересов. У него хорошая статистика. Но никакой конкретики нет. Пока «Интер» просто рассматривает разные варианты», – сказал Бендони.