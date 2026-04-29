Итальянский журналист рассказал, есть ли у «Интера» интерес к Глебову

Журналист из Италии Лука Бендони подтвердил, что вингер ЦСКА Кирилл Глебов входит в сферу интересов «Интера».
«Интер» действительно занимается поиском молодых футболистов, поэтому Глебов входит в сферу интересов. У него хорошая статистика. Но никакой конкретики нет. Пока «Интер» просто рассматривает разные варианты», – сказал Бендони.
- 20-летний Глебов в этом сезоне провел 32 матча за красно-синих, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года.
