Кандидат в президенты «Реала»: «Я уже договорился с двумя звездами международного уровня»

Бизнесмен Энрике Рикельме, зарегистрированный в качестве кандидата на пост президента «Реала», пообещал топ-трансферы в случае избрания.

«Я уже договорился с двумя звездами международного уровня. Если я стану президентом, то за «Реал» будут играть две большие международные звезды.

Эти футболисты необходимы для спортивного проекта в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил Рикельме.