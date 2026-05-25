Кандидат в президенты «Реала»: «Я уже договорился с двумя звездами международного уровня»

Бизнесмен Энрике Рикельме, зарегистрированный в качестве кандидата на пост президента «Реала», пообещал топ-трансферы в случае избрания.
«Я уже договорился с двумя звездами международного уровня. Если я стану президентом, то за «Реал» будут играть две большие международные звезды.
Эти футболисты необходимы для спортивного проекта в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил Рикельме.
- В выборах имеют право участвовать более 100 тысяч членов клуба (сосьос).
- Впервые с 2006 года на должность президента «Реала» есть хотя бы два претендента.
- В предыдущих кампаниях Флорентино Перес был безальтернативным кандидатом.
- «Реал» закончил два сезона подряд без крупных трофеев.
Источник: ABC