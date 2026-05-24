Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Валенсии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о гостевом матче 38-го тура Примеры с «Валенсией» (1:3).
«Заслуженная победа «Валенсии». Мы допускали ошибки. Они были более мотивированы на победу, было видно, что у них на кону стояло больше, чем у нас.
В целом я доволен уровнем игры команды на протяжении сезона. Сейчас все хотят играть на чемпионате мира, поэтому неудивительно, что их мысли заняты другим. Этот матч – хорошая возможность начать анализ», – сказал Флик.
- Гол у «Барселоны» забил Роберт Левандовски на 61-й минуте. У «Валенсии» отличились Хави Гуэрра на 66-й, Луис Риоха на 71-й и Гидо Родригес на 90+7-й.
- Каталонцы в минувшем сезоне выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.
- «Валенсия» закончила турнир в Примере на 9-м месте.
Источник: Marca