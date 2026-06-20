«Реал» открыт для продажи трех игроков

В «Реале» готовятся к чистке состава, чтобы освободить место для потенциальных новичков.
Мадридский клуб открыт для продажи трех игроков:
Уход Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсии пока не планируется. Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью хочет поработать с этими футболистами на предсезонке, после чего будет принято окончательное решение по их будущему.
Что касается Альваро Каррераса, то он не будет основным в следующем сезоне. Моуринью видит в старте слева в обороне Марка Кукурелью. Пока неизвестно, устроит ли Каррераса статус игрока запаса.
Источник: Madrid Xtra