«Реал» открыт для продажи трех игроков

В «Реале» готовятся к чистке состава, чтобы освободить место для потенциальных новичков.

Мадридский клуб открыт для продажи трех игроков:

Уход Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсии пока не планируется. Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью хочет поработать с этими футболистами на предсезонке, после чего будет принято окончательное решение по их будущему.

Что касается Альваро Каррераса, то он не будет основным в следующем сезоне. Моуринью видит в старте слева в обороне Марка Кукурелью. Пока неизвестно, устроит ли Каррераса статус игрока запаса.