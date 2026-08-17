Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от просмотра матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».

Встреча проходила в Петербурге и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль сделал Александр Соболев. Еще один мяч на счету Максима Глушенкова.

«Я бы хотел отметить всю команду «Зенита». После поражения от «Родины» они сделали определeнные выводы. С «Динамо» играли более аккуратно и внимание обороне уделяли все, когда это было нужно.

На мой взгляд, «Динамо» не использовало свои шансы. Начало матча с их стороны было достаточно хорошим», – сказал Сeмин.