Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»

Футбольный агент Тимур Гурцкая посоветовал Михаилу Галактионову подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива».

– Галактионов – заложник Polar. Если у футболиста на тренировке не хватает сил, то он считает, что их не хватит и на игру, и он этого игрока не поставит.

– Как Вера и Коваленко могут четыре недели находиться в красной зоне?

– Про Коваленко я вообще говорить не хочу.

– Кто его подписал летом с пятью хорошими матчами за три года? Коваленко не играл даже в «Оренбурге».

– И не будет играть здесь.

– Вы подписываете троих, один из них Коваленко, второй – Джикия. Зачем это?

– Учитывая, что денег не было, они решили брать свободных агентов. Поляцкин предложил Коваленко, сказал, что сможет привести его бесплатно.

Для обоймы – хорошо, но то, что показывает Коваленко на тренировках, не убеждает их, что его надо ставить на поле.

Галактионов такой тренер, для него важно, чтобы для его футбола игроки находились в максимально сильной физической форме.

– Вы считаете, что Галактионова нужно оставлять в «Локомотиве»?

– На его месте я бы ушел, потому что я показал, что могу работать за большие места.

Стать тренером по воспитанию – тренером фермы – я бы не хотел. Я не хотел бы стать тренером команды-донора. Что в голове у Галактионова, я не знаю.