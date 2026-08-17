Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»

Футбольный агент Тимур Гурцкая посоветовал Михаилу Галактионову подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива».
– Галактионов – заложник Polar. Если у футболиста на тренировке не хватает сил, то он считает, что их не хватит и на игру, и он этого игрока не поставит.
– Как Вера и Коваленко могут четыре недели находиться в красной зоне?
– Про Коваленко я вообще говорить не хочу.
– Кто его подписал летом с пятью хорошими матчами за три года? Коваленко не играл даже в «Оренбурге».
– И не будет играть здесь.
– Вы подписываете троих, один из них Коваленко, второй – Джикия. Зачем это?
– Учитывая, что денег не было, они решили брать свободных агентов. Поляцкин предложил Коваленко, сказал, что сможет привести его бесплатно.
Для обоймы – хорошо, но то, что показывает Коваленко на тренировках, не убеждает их, что его надо ставить на поле.
Галактионов такой тренер, для него важно, чтобы для его футбола игроки находились в максимально сильной физической форме.
– Вы считаете, что Галактионова нужно оставлять в «Локомотиве»?
– На его месте я бы ушел, потому что я показал, что могу работать за большие места.
Стать тренером по воспитанию – тренером фермы – я бы не хотел. Я не хотел бы стать тренером команды-донора. Что в голове у Галактионова, я не знаю.
- Галактионов возглавляет «Локо» с ноября 2022-го.
- Его контракт рассчитан до конца 2028 года.
- Столичная команда набрала лишь 3 очка в 4 турах РПЛ и занимает 12-е место в таблице лиги.
- Сообщалось о конфликте тренера с гендиректором железнодорожников Борисом Ротенбергом.