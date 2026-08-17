Гурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как вратарь «Спартака» Александр Максименко пропустил единственный гол от «Балтики» (2:1) в четвертом туре РПЛ.
«Нефартовый этот бедный Максименко. Он не мог достать. Мендель идеально ударил о землю, и ровно в «девять» залетел.
Крутился ещe неприятно. Ну, просто не фартит ему в том плане, что неберучки залетают», – считает Гурцкая.
- Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам.
- Он пропустил 4 мяча в чемпионате при ожидаемых 6,1.
Источник: «Это футбол, брат!»