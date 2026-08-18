Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о Сергее Булатове, возглавляющем «Крылья Советов».

– Я не верю в Булатова как в главного тренера.

– Почему?

– Просто не верю. Мне не нравится его работа, его поведение.

Я никого не осуждаю, но это похоже на поведение Шпилевского. В начале чемпионата, когда вы вырываете очки у сильнейших команд, это не повод собирать вокруг себя местных журналистов и эсэмэмщиков. Если вы хотите быть медийной командой – без проблем, но у вас не будет результата.

– Насколько сильно это собрание в круге влияет на результат?

– Это влияет тем, что Булатов раньше времени говорит: «Хрен вам, мы в порядке». Хорошо, он взял очко. У него два очка в четырeх матчах. Я не видел, чтобы после «Махачкалы» он так же собрал народ и что-то говорил.

Гвардиола тоже иногда собирал в круг после матчей. Но вы уже переходите какие-то границы, когда говорите: «Вы думали, что разорвeте нас тут, хрен вам!» Это можно сказать в раздевалке.