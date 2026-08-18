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  • Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»

Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»

18 августа, 11:13
8

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о Сергее Булатове, возглавляющем «Крылья Советов».

– Я не верю в Булатова как в главного тренера.

– Почему?

– Просто не верю. Мне не нравится его работа, его поведение.

Я никого не осуждаю, но это похоже на поведение Шпилевского. В начале чемпионата, когда вы вырываете очки у сильнейших команд, это не повод собирать вокруг себя местных журналистов и эсэмэмщиков. Если вы хотите быть медийной командой – без проблем, но у вас не будет результата.

– Насколько сильно это собрание в круге влияет на результат?

– Это влияет тем, что Булатов раньше времени говорит: «Хрен вам, мы в порядке». Хорошо, он взял очко. У него два очка в четырeх матчах. Я не видел, чтобы после «Махачкалы» он так же собрал народ и что-то говорил.

Гвардиола тоже иногда собирал в круг после матчей. Но вы уже переходите какие-то границы, когда говорите: «Вы думали, что разорвeте нас тут, хрен вам!» Это можно сказать в раздевалке.

  • «Крылья Советов» с 2 очками после 4 туров занимают 14-е место в РПЛ.
  • 54-летний Булатов возглавляет самарцев с апреля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Булатов Сергей Кержаков Александр
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1787042243
Сказанул никчемный тренер Кержаков о хороших тренерах Шпилевском и Булатове, а про физрука Семака и Игдисамова промолчал
Ответить
k611
1787043737
Не суди и не судим будешь. Сам то как тренер чем похвастаться может? Молчал бы лучше...
Ответить
шахта Заполярная
1787045933
Не тебе (пугатель ворон и голубей на козырьках стадионов) тренеров критиковать, хотя бы по этическим меркам, сам вроде как тренеришкой числишься
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Garrincha58
1787049423
Что то его много стало
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Павелий
1787049442
А я ждал, что он про Сирожу Семака скажет!
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