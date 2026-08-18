Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сказал, готов ли сходиить на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

– Вы на такой концерт пошли бы?

– У нас полстраны ездило на концерты Канье Уэста в ближайшие союзные государства. Я думаю, что в Питере этот концерт будет очень популярен. Если он состоится, все будет хорошо.

– А вы бы пошли?

– Я бы пошел. Стадион хороший, артист шикарный, собирает очень много публики. И песни хорошие, и шоу шикарное. Думаю, многие бы пошли, и футболисты в том числе.

– Цена на билет не отпугивает? ВИП-места стоят 160 тысяч.

– Я еще не смотрел, не знаю, какие цены. Думаю, у нас есть люди, которые и за 200 тысяч купят билет. С возможностью сфотографироваться можно еще более заоблачные цены сделать.

Я не удивляюсь, у нас в этом плане всегда дорого. А если учесть, что люди ездили в соседние страны и покупали билеты с рук за большие деньги, думаю, такая цена никого в России не отпугнет.