Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сказал, готов ли сходиить на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
– Вы на такой концерт пошли бы?
– У нас полстраны ездило на концерты Канье Уэста в ближайшие союзные государства. Я думаю, что в Питере этот концерт будет очень популярен. Если он состоится, все будет хорошо.
– А вы бы пошли?
– Я бы пошел. Стадион хороший, артист шикарный, собирает очень много публики. И песни хорошие, и шоу шикарное. Думаю, многие бы пошли, и футболисты в том числе.
– Цена на билет не отпугивает? ВИП-места стоят 160 тысяч.
– Я еще не смотрел, не знаю, какие цены. Думаю, у нас есть люди, которые и за 200 тысяч купят билет. С возможностью сфотографироваться можно еще более заоблачные цены сделать.
Я не удивляюсь, у нас в этом плане всегда дорого. А если учесть, что люди ездили в соседние страны и покупали билеты с рук за большие деньги, думаю, такая цена никого в России не отпугнет.
- Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», домашнем стадионе «Зенита».
- Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста стоили 9 тысяч рублей.