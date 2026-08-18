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  • Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»

Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»

18 августа, 10:15
16

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сказал, готов ли сходиить на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

– Вы на такой концерт пошли бы?

– У нас полстраны ездило на концерты Канье Уэста в ближайшие союзные государства. Я думаю, что в Питере этот концерт будет очень популярен. Если он состоится, все будет хорошо.

– А вы бы пошли?

– Я бы пошел. Стадион хороший, артист шикарный, собирает очень много публики. И песни хорошие, и шоу шикарное. Думаю, многие бы пошли, и футболисты в том числе.

– Цена на билет не отпугивает? ВИП-места стоят 160 тысяч.

– Я еще не смотрел, не знаю, какие цены. Думаю, у нас есть люди, которые и за 200 тысяч купят билет. С возможностью сфотографироваться можно еще более заоблачные цены сделать.

Я не удивляюсь, у нас в этом плане всегда дорого. А если учесть, что люди ездили в соседние страны и покупали билеты с рук за большие деньги, думаю, такая цена никого в России не отпугнет.

  • Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», домашнем стадионе «Зенита».
  • Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста стоили 9 тысяч рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Булыкин Дмитрий
Комментарии (16)
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Cleaner
1787041294
Всех, побывавших на этом концерте, можно будет смело оформить как ИНОАГЕНТОВ. Приедет артист из недружественного государства читать рэп на иностранном языке(с кучей америкосовского сленга) с целью поднять на лошарах бабла. Только иноагенты могут на такое повестись. А потом, когда им предъявят, будут плакаться, что случайно не в ту дверь зашли...((( ПС: Булыкин, хочешь стать ИНОАГЕНТОМ???
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Император 1
1787042780
Прочитал перевод нескольких песен, честно говоря, какая-то ерунда. Конечно, это моё личное мнение, может людям это и нравится, я то просто не слушаю иностранных исполнителей (кроме Рамштайн и то немного).
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alp
1787043198
а бабу свою он тоже привезет?
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DOCTOR PENALTY
1787045053
Сдаётся, Булыкин завсегдатай "Мутабора".
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baggio80
1787048685
Пойти на концерт к недочеловеку, который ходил в футболке с нацистским крестом, деградация человечества продолжается.
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