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Дмитрий Булыкин
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
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Дмитрий Булыкин
#23 | Нападающий
Имя
Дмитрий
Отчество
Олегович
Фамилия
Булыкин
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР "Локомотив" (Москва)
Позиция
Нападающий
Дата рождения
20 ноября 1979 (43 года)
Рост
190
Вес
85
Статистика
Новости
Статьи
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3
19:53
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14:45
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1
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22:46
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27 декабря 2022
21:57
Булыкин назвал открытие года в РПЛ
1
19 декабря 2022
12:59
Булыкин оценил финал ЧМ-2022
10 декабря 2022
13:55
Булыкин назвал лучший матч ЧМ-2022
1
12:00
Булыкин назвал главное разочарование ЧМ-2022
3
7 декабря 2022
18:58
Булыкин: «Педриньо могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»
14:48
Булыкин: «Испанцы летят домой с ЧМ-2022 и до сих пор перепасовываются в самолете»
1
1 ноября 2022
20:52
Булыкин назвал главного игрока-разочарование первого круга РПЛ
24 октября 2022
13:49
Булыкин считает, что Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»
1
14 октября 2022
08:28
Булыкин: «В этом сезоне РПЛ будет много тренерских отставок»
26 сентября 2022
16:49
Булыкин заявил, что Карпин не должен совмещать работу в «Ростове» и сборной России
5
25 сентября 2022
00:49
Булыкин: «Болельщики сборной России довольны. Посмотрели на нашу команду»
26 августа 2022
23:06
Булыкин: «Захарян в «Челси»? В АПЛ легко адаптироваться»
4
19 августа 2022
22:49
Булыкин: «Игра против «Химок» будет решающей для Циннбауэра. Если «Локомотив» не победит, тренер должен уйти»
5
14 августа 2022
08:10
Булыкин назвал позором результаты «Локомотива»
17 июня 2022
12:29
«Вопрос только в деньгах». Булыкин высказался о будущем Дзюбы
11 мая 2022
15:17
Булыкин: «Агаларов – лучший игрок этого сезона в РПЛ. У него большой потенциал»
9 мая 2022
13:00
Булыкин призвал «Динамо» не допустить недооценку «Алании»
8 мая 2022
21:28
Булыкин: «Локо» удивил молодежью. Надо на нее ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров»
3
6 мая 2022
12:34
Булыкин: «Дзюба может перейти в любой клуб РПЛ, кроме «Спартака». Его примут с удовольствием»
4
29 апреля 2022
11:25
Булыкин: «Локо» нужен российский тренер: Семин, Овчинников, Лоськов, Пашинин или Черчесов»
1
4 апреля 2022
15:11
Булыкин: «Уверен, что Бариновым интересовалась не только «Валенсия»
2
19 марта 2022
11:57
Булыкин: «Не верю, что «Краснодар» не сможет доиграть сезон. Галицкий не бросит свое детище»
2
4 января 2022
18:47
Булыкин: «Локомотив» не будет жалеть об уходе Смолова»
6
12 октября 2021
09:59
Булыкин: «Сборная избавилась от «дзюбазависимости». Ребята просто молодцы»
4
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