Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Булыкин - новости

    #23 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Олегович
    Фамилия Булыкин
    Состав Без клуба
    Родной город Москва
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Локомотив" (Москва)
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 ноября 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 85
    • Читайте нас: 
    11