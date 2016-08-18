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Дмитрий Булыкин
Новости
Дмитрий Булыкин - новости
Завершил карьеру
20 ноября 1979 (46), Москва
#23 | Нападающий
190 см | 85 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
10 сентября
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
27 августа
2
Булыкин – об идущем 14-м «Локомотиве»: «Есть потенциал биться за высокие места»
24 августа
1
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
18 августа
16
Булыкин предположил, что деморализовало сборную Франции в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией
15 июля
2
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
2 июля
3
Булыкин отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»
24 июня
Булыкин определил, кто ближе всех к величию Месси и Роналду
22 июня
1
«Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»
25 мая
6
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем
5 мая
5
Булыкин отреагировал на слова Дивеева, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ
29 апреля
2
Булыкин назвал лучшего футболиста, против которого он играл
28 апреля
Булыкин назвал условие, при котором ЦСКА не уволит Челестини
17 апреля
2
Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести»
13 апреля
14
Булыкин – о судействе в дерби «Спартак» – «Локомотив»: «Это напрягает»
6 апреля
4
Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»
26 марта
46-летний Булыкин – о матче России с Никарагуа: «Даже я пару голов точно бы накидал»
26 марта
3
Булыкин отреагировал на завершение карьеры Вагнера Лава
25 марта
Булыкин унизительно высказался о Челестини
21 марта
5
Булыкин двумя словами описал поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА
16 марта
4
Булыкин определил фаворита в матче «Зенит» – «Спартак»
13 марта
1
Булыкин высказался о контакте Мбаппе с Оксаной Самойловой
10 марта
5
Видео
Булыкин тремя словами описал раздевалку на стадионе ЦСКА, разгромленную игроками «Краснодара»
5 марта
4
Булыкин назвал футболиста, прославляющего российский народ
17 февраля
6
Булыкин одним словом описал переход Вахании в «Краснодар»
17 февраля
1
Булыкин оценил готовность Батракова к переходу в европейский клуб
16 февраля
Булыкин оценил слова Шевченко, выступившего против допуска России
12 февраля
1
Булыкин объяснил, почему Чалов не заиграл в ПАОКе
5 февраля
2
Булыкин раскрыл проблему всех российских футболистов на примере Соболева
4 февраля
3
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
26 января
10
1
2
3
4
5
Главные новости
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
1
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
10
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
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