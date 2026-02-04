Булыкин раскрыл проблему всех российских футболистов на примере Соболева

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что отечественных игроков нужно лишить гарантированных крупных выплат по контракту.
«Не знаю, какая зарплата у Соболева, но складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет. Он все равно получает хорошую зарплату.
В этом и проблема всех российских футболистов. У нас нет бонусной системы, и люди получают деньги независимо от того, как играют и сколько времени проводят на поле», – сказал Булыкин.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Евро-футбол»