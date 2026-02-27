Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона

Бюро исполкома РФС исключило из списка главных судей на матчи чемпионата и FONBET Кубка России шесть арбитров.

Это Егор Егоров, Виталий Мешков, Иван Сараев, Владислав Целовальников, а также Юрий Карпов и Максим Перезва, числившиеся в резерве на первую половину сезона.

В отредактированный список допущенных рефери вошли 24 арбитра: Иван Абросимов, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Ранэль Зияков, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Инал Танашев, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Михаил Черемных, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, Рафаэль Шафеев, новички – Игорь Капленков, Станислав Матвеев, Никита Новиков и Андрей Прокопов, также Антон Фролов, переведенный в основу из резерва.

В резерве остались Вера Опейкина и Артур Федоров.