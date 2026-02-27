Введите ваш ник на сайте
  Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона

Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона

Сегодня, 14:39
10

Бюро исполкома РФС исключило из списка главных судей на матчи чемпионата и FONBET Кубка России шесть арбитров.

Это Егор Егоров, Виталий Мешков, Иван Сараев, Владислав Целовальников, а также Юрий Карпов и Максим Перезва, числившиеся в резерве на первую половину сезона.

В отредактированный список допущенных рефери вошли 24 арбитра: Иван Абросимов, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Ранэль Зияков, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Инал Танашев, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Михаил Черемных, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, Рафаэль Шафеев, новички – Игорь Капленков, Станислав Матвеев, Никита Новиков и Андрей Прокопов, также Антон Фролов, переведенный в основу из резерва.

В резерве остались Вера Опейкина и Артур Федоров.

  • Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД расследует факты получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей девяти арбитрам РПЛ и Первой лиги.
  • Обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егорову, Сараеву и Целовальникову, а также судьям Первой лиги Карпову, Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
  • Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил, что организация не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования.

Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
ScarlettOgusania
1772193507
Егорова и Мешкова давно надо было отстранить от судейства, самые коррумпированные судьи РПЛ, которым "заносили" мешками бом.жи, чтобы обеспечить свои "кабинетные" как-бы чемпионства...) ещё бы Опейкину туда добавить к женскому празднику...))
Ответить
Semenycch
1772196116
А еще некоторые недоумки кричат, что у нас нормальное судейство...
Ответить
Цугундeр
1772196765
)) Левников и Москвичёв разобрали "тревожные чемоданчики" и повязали припрятанные к/б галстуки..)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772196846
Тучи сгустились над свинарней. Их личного полку убыль. Гыгыгы
Ответить
bratskij
1772199186
А кукуян то здесь почему? Его тоже первым надо под суд.
Ответить
  • Читайте нас: 