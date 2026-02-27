Объявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте

Сборная России сыграет с Мали в товарищеском матче 31 марта.

Игра пройдeт в Санкт-Петербурге и начнeтся в 20:00 по московскому времени.

«В последнем Кубке Африки малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства. Большинство футболистов «Орлов» выступают в зарубежных чемпионатах, включая Францию, Италию, Англию и Турцию. О старте билетной программы BetBoom матча Россия – Мали будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении РФС.

Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Мали – 54-е.

Ранее РФС объявил, что 27 марта Россия сыграет в Краснодаре с Никарагуа.