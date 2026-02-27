Объявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте

Сборная России сыграет с Мали в товарищеском матче 31 марта.
Игра пройдeт в Санкт-Петербурге и начнeтся в 20:00 по московскому времени.
«В последнем Кубке Африки малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства. Большинство футболистов «Орлов» выступают в зарубежных чемпионатах, включая Францию, Италию, Англию и Турцию. О старте билетной программы BetBoom матча Россия – Мали будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении РФС.
Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Мали – 54-е.
Ранее РФС объявил, что 27 марта Россия сыграет в Краснодаре с Никарагуа.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу и Чили.
Источник: официальный сайт РФС