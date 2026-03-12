Назван стадион, на который перенесут Финалиссиму из-за конфликта на Ближнем Востоке

Матч между сборными Аргентины и Испании в турнире Финалиссима, вероятно, перенесут на стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Рассматривались и другие варианты проведения встречи, например Рим или Лиссабон. Однко УЕФА и КОНМЕБОЛ считают, что Мадрид и «Бернабеу» – лучший выбор для мероприятия такого масштаба.

Предстоит решить некоторые организационные вопросы, в том числе связанные с безопасностью проведения игры, прежде чем будет официально объявлено решение о мессте проведения матча.

Изначально Финалиссима должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Дохе, но игру решили перенести из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

По данным COPE, сборная Аргентины изначально не хочет играть в Испании, но многие крупные стадионы не смогли бы принять Финалиссиму в установленную дату из-за запланированных на них матчей сборных.

Отмечается, что в один день в Мадриде должны пройти сразу две встречи. На стадионе «Метрополитано» также запланирован товарищеский матч Марокко – Эквадор.

Если решение о Финалиссиме в столице Испании будет принято, это означает, что нападающий Лионель Месси вновь может сыграть на «Сантьяго Бернабеу».